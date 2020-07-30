Koronavirüs pandemisinde ABD'de son durum ne? Rakamlar ne söylüyor?

Koronavirüs dünyadaki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkeler covid-19 pandemisiyle mücadeleye devam ediyor. Kimi ülkelerde mücadeleler sonuç verirken, kimilerinde ise koronavirüs ezici etkisini sürdürmeye devam ediyor. Peki ABD'deki koronavirüs rakamları neler söylüyor? İşte ABD'de son durum!