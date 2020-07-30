Koronavirüs pandemisinde ABD'de son durum ne? Rakamlar ne söylüyor?

Koronavirüs pandemisi dünyadaki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Azalan vaka sayıları ve ölümlerin yanında uzmanlar, insanları tedbirleri elden bırakmamaları konusunda uyarıyor. Koronavirüs'ün en çok etkilediği yerlerden biri de ABD. New York Times veritabanında yer alan, devlet ve yerel sağlık kurumları ile hastanelerin paylaştığı son rakamlara göre hazırlanmış rapora göre ABD'de 4,435,300'den fazla kişiye koronavirüs bulaşmış ve en az 151,100 kişi hayatını kaybetmiş durumda.
Vaka sayıları, karantinadan çıkan ilk eyaletlerin de aralarında yer aldığı birçok eyalet dahil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğunda artıyor. Bu yerlerin çoğunda hastaneye kaldırılan kişi sayısı ve pozitif test edilenlerin yüzdesi de arttığı için, vaka artışı yalnızca testlerin artmasıyla kısıtlanamaz. Yine de koronavirüs ölümleri pik seviyelerinin oldukça altında. Bazı eyaletler kısıtlamaları yeniden şekillendirirken, diğerleri ise ekonomilerini yeniden açmaya devam ediyor.
Bu eyaletlerin son 14 gün içinde yeni rapor edilen vaka sayıları artış gösterdi.
YENİ ÖLÜMLERİN ARTIŞA GEÇTİĞİ YERLER
Bu eyaletler, son 14 gün içinde yeni rapor edilen ölümlerde en yüksek artışa sahip. Ölümler, enfeksiyonlardaki artıştan birkaç hafta sonra artma eğiliminde. Çünkü insanların enfekte olması, ölmeleri ve bu ölümlerin rapor edilmesi arasında genellikle bir gecikme oluyor. Son iki hafta içinde bildirilen bazı ölümler, bu gecikmeler sebebiyle aslında rapor edilen tarihten çok daha önce meydana gelmiş olabilir.
Şubat ayı sonlarında, Amerika Birleşik Devletleri'nde, çoğu seyahatlerle bağlantılı olduğu bilenen birkaç düzine vaka vardı. Ancak yaz aylarında, virüs her eyalette ortaya çıkmış, Nebraska, Vermont ve Montana'nın toplam nüfusundan daha fazla insana bulaşmıştı. Öyle ki ulaşılan ölüm sayısı, New York eyaletindeki Syracuse şehrinin nüfusunu aştı. Haftalar süren artıştan sonra, yeni rapor edilen vakalar Haziran sonlarında ve Temmuz başında rekor seviyelere ulaştı.
Virüs nedeniyle Amerika'daki yaşam temelde yeniden yapılandı. Konserler, geçit törenleri ve beyzbol oyunları iptal edildi. İşsizlik sayıları arttı. Çoğu eyalette vaka sayıları tekrar yükseliyor.
VİRÜSÜN EN ETKİLİ OLDUĞU YERLER
Koronavirüs, ABD'de hiçbir eyaleti teğet geçmedi. Ancak virüsün etkisi oldukça düzensizdi.
En çok bilinen vakalara sahip olan New York ve California'da 847.000'den fazla insan koronavirüse yakalandı. Vermont ve Hawaii de dahil olmak üzere, daha az nüfuslu bazı eyaletlerde ise 2.500'den az hasta var. Ve bir avuç uzak beldede, tek bir pozitif test bile görülmedi.
Ülkenin en kalabalık yerlerinin hepsi inanılmaz bir şekilde virüsten etkilendi. Chicago'nun da bulunduğu Cook County, Illinois'da 4.800'den fazla insan öldü. Los Angeles, Kaliforniya'da en az 166.000 kişi virüse yakalandı. Ve New York'ta yaşayan her 370 sakinden biri hayatını kaybetti.
Ancak pandeminin ilk günlerinden farklı olarak, büyük şehirlerin en sert şekilde virüse maruz kaldığını söylemek o kadar basit değil. Kişi başına hesap yapıldığında, en çok vakanın olduğu yerler, Orta Batı ve Güney'deki küçük şehirler ve kırsal topluluklar oldu.
Nisan ayında salgından uzak kalmayı başaran bazı şehirlerde vaka ve ölüm sayıları son haftalarda korkunç seviyelere ulaştı. Texas'taki McAllen adlı şehirde tüm koronavirüs ölümlerinin yüzde 85'inden fazlası Temmuz başından itibaren ortaya çıktı. Miami, Phoenix ve Los Angeles bölgelerinde ise zaman zaman günde ortalama 2.000'den fazla vaka ortaya çıkmaya devam ediyor.
TOPLU ALANLARA DAYANAN BİNLERCE VAKA
Koronavirüs enfeksiyonlarının cenazeler, fast food restoranları, yolcu ve donanma gemilerinde oldukça yoğun bir şekilde ortaya çıktığı görüldü. Ancak bulaşma riskinin en çok olduğu yerler arasında bakım evleri, gıda işleme tesisleri ve ıslah tesisleri gibi insanların sosyal mesafeye dikkat etmesinin çok zor olduğu yerler bulunuyor.
Eyaletlerden, ilçelerden, federal hükümetten ve tesislerden toplanan verilere göre, 15.000'den fazla bakımevinde ve diğer uzun süreli bakım tesislerinde koronavirüs vakaları görüldü. Bu yerlerde 335.000'den fazla enfekte görüldü ve 59.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki koronavirüs ölümlerinin yüzde 40'ından fazlasının huzurevlerinden ve diğer uzun süreli bakım tesislerinden kaynaklandığı anlamına geliyor.
Amerikan hapishanelerinde şimdiye 100.000'den fazla insan enfekte oldu ve en az 802 mahkum ve görevli hayatını kaybetti. Ülke genelinde düzinelerce mahkumla yapılan görüşmelerde, birçok mahkum, hapishane yetkililerinin virüse karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söylediğini ve bundan korktuklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.
Kaliforniya'da 2.300'den fazla enfeksiyon ve 15 ölümle ülkenin en büyük koronavirüs noktalarından biri haline gelen San Quentin Eyalet Hapishanesinde tutuklu olan Adamu Chan, "Sosyal mesafenin bir yolu yok. Hepimiz birlikte yeriz. Ortak banyomuz var. Aşırı kalabalık bir tesiste böyle bir halk sağlığı sorununu çözmenin yolu yok" dedi.
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