Koronavirüs Salgını, Ekran Kartlarını Vurmaya Tam gaz Devam Ediyor!

Ekran kartı piyasasını zor günler bekliyor. Bunun sebebi ise tahmin ettiğiniz gibi sadece çip sıkıntısı değil. Koronavirüs salgını, işlerin iyice kötüye gitmesine neden olabilir...

  • Levent Öztürk
Koronavirüs, GPU'ları vurmaya devam ediyor

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