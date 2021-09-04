Koronavirüs Salgını, Ekran Kartlarını Vurmaya Tam gaz Devam Ediyor!

Çinli medya kuruluşu IT Home tarafından yayınlanan yeni bir haberde, Nvidia'nın GeForce RTX 3060 ve RTX 3060 Ti'nin Eylül ayında muazzam bir arz kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalacağı bildiriliyor. Bu haber, ikinci çeyrekte 123 milyon gibi çok yüksek bir rakama ulaşan GPU sevkiyatları hakkında son zamanlarda gerçekten olumlu bazı haberlerin hemen ardından geliyor.
Site, hem RTX 3060 hem de 3060 Ti'nin sevkiyatlarında, Ağustos ayında ilk 20 gün boyunca olanlara kıyasla yaklaşık %50'lik bir azalma görüleceğini belirtiyor. Görünüşe göre bu bilgiler, satıcıların ve tedarik zinciri yönetimindeki diğer kuruluşların bu tür ayrıntıları birbirleriyle paylaştığı ve tartıştığı forumlardan geliyor.
İki Nvidia GPU'su için tedarik sorunlarının, işlerin kademeli olarak tekrar iyileşmeye başlayabileceği Eylül ayının sonuna kadar devam edeceği iddia ediliyor.
Ancak VideoCardz, sorunun yalnızca RTX 3060 ve 3060 Ti ile sınırlı olmayacağını ve hem AMD hem de Nvidia'nın diğer tüm grafik kartı SKU'larının da bundan etkileneceğini iddia ediyor.
Görünüşe göre Çin'deki birkaç GPU üretim fabrikası, COVID-19 salgınıyla ilgili yeni kısıtlamalar nedeniyle üretimi düşürecek. Raporda, bu tür karantinaların bir sonucu olarak, bu fabrikaların tam kapasiteleriyle çalışamıyor oldukları belirtiliyor.
Ayrıca, GPU üreticilerinin sıkıntılarını daha da artıran, devam eden küresel çip sıkıntısı sorunundan etkilenen GDDR6 fiyatlarına ilişkin yakın tarihli bir rapor da bulunuyor.
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