Rolls-Royce yeni nesil Ghost geliyor! Video serisi paylaşıldı

Dünyanın ilk süspansiyon teknolojisine sahip otomobili Rolls-Royce yeni nesil Ghost tanıtımından önce, mühendislik geliştirme çalışmaları ve tasarımın şekillenmesi ile ilgili detayların yer aldığı video serisi paylaşıldı.