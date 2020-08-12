Rolls-Royce yeni nesil Ghost geliyor! Video serisi paylaşıldı

Rolls-Royce yeni nesil otomobili Ghost'u tanıtacak. Otomobilin resmi lansmanından önce, yeni motorlu araç Ghost'un mühendislik geliştirme çalışmaları ve tasarımın şekillenmesi ile ilgili detayların yer aldığı video serisi paylaşıldı.
Animasyonlu Videolar Yayınlandı
Popüler ve estetik olarak çekici animasyon videolara ünlü illüstratör Charlie Davis tarafından geliştirme çalışmalarından elde edilen bulgular işlendi ve yeni nesil GHOST'u temsil etmek için canlandırıldı.
Rolls-Royce yeni otomobilin tanıtımı için hazırladığı dört animasyonlu videodan oluşan bu dizinin üçünçüsünü ve aracın yeni görselini yayınladı. Videoda ileri teknoloji ile tasarlanan Ghost'un, Planar adı verilen dünyanın ilk süspansiyon sistemine sahip olan şasi sistemi görülüyor.
Planar Sistem Üç Unsurdan Oluşuyor
Lüks otomobil üreticisinin mühendislik bölümünün açıklamasında şunlar yer alıyor;
"Üç unsurdan oluşan Planar sistemin birincisi, ön süspansiyon düzeneğinin üzerine monte edilmiş, daha istikrarlı ve zahmetsiz bir sürüş yaratan bir Üst Salınımlı Amortisör ünitesidir. Üç yıllık çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış bu teknoloji dünyada ilktir.
İkincisi, önündeki yolu okumak ve süspansiyon sistemini yol yüzeyindeki herhangi bir değişikliğe hazırlamak için kameralar kullanan Flagbearer sistemidir.
Üçüncüsü, yaklaşan virajlar için optimum vitesi önceden seçmek için GPS verilerini çeken Uydu Destekli İletimdir.
Düzlemsel sistem, yeni Ghost'un en zorlu yol yüzeyine bile tahmin ve tepki vermesini sağlar. Tescillli alüminyum uzay çerçevesi, esnekliği, ölçeklenebilirliği ile gelecekteki tüm Rolls-Royce motorlu otomobillerin temelini oluşturacak.
"Ghost Koleksiyonlardaki En Çok İlgi Çeken Otomobildi"
Yeni Ghost Mühendislik Lideri Jonathan Simms, ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
''Müşterilerilerimiz bize "Ghost'un koleksiyonlarındaki en çok ilgi çeken otomobil olduğunu söyledi. Bu da bizi yeni bir Ghost otomobil tasarlamaya teşvik etti. Mimarimizi daha da ileriye taşıdık. Daha dinamik, daha lüks ve en önemlisi daha da zahmetsizce kullanılabilir bir araba yarattık. '' dedi.
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