Rolls-Royce yeni nesil Ghost geliyor! Video serisi paylaşıldı

Dünyanın ilk süspansiyon teknolojisine sahip otomobili Rolls-Royce yeni nesil Ghost tanıtımından önce, mühendislik geliştirme çalışmaları ve tasarımın şekillenmesi ile ilgili detayların yer aldığı video serisi paylaşıldı.

Rolls-Royce yeni nesil Ghost geliyor! Video serisi paylaşıldı

Rolls-Royce yeni nesil otomobili Ghost'u tanıtacak. Otomobilin resmi lansmanından önce, yeni motorlu araç Ghost'un mühendislik geliştirme çalışmaları ve tasarımın şekillenmesi ile ilgili detayların yer aldığı video serisi paylaşıldı.

Animasyonlu Videolar Yayınlandı

Popüler ve estetik olarak çekici animasyon videolara ünlü illüstratör Charlie Davis tarafından geliştirme çalışmalarından elde edilen bulgular işlendi ve yeni nesil GHOST'u temsil etmek için canlandırıldı.

Rolls-Royce yeni otomobilin tanıtımı için hazırladığı dört animasyonlu videodan oluşan bu dizinin üçünçüsünü ve aracın yeni görselini yayınladı. Videoda ileri teknoloji ile tasarlanan Ghost'un, Planar adı verilen dünyanın ilk süspansiyon sistemine sahip olan şasi sistemi görülüyor.

Planar Sistem Üç Unsurdan Oluşuyor

Lüks otomobil üreticisinin mühendislik bölümünün açıklamasında şunlar yer alıyor;

"Üç unsurdan oluşan Planar sistemin birincisi, ön süspansiyon düzeneğinin üzerine monte edilmiş, daha istikrarlı ve zahmetsiz bir sürüş yaratan bir Üst Salınımlı Amortisör ünitesidir. Üç yıllık çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış bu teknoloji dünyada ilktir.

İkincisi, önündeki yolu okumak ve süspansiyon sistemini yol yüzeyindeki herhangi bir değişikliğe hazırlamak için kameralar kullanan Flagbearer sistemidir.

Üçüncüsü, yaklaşan virajlar için optimum vitesi önceden seçmek için GPS verilerini çeken Uydu Destekli İletimdir.

Düzlemsel sistem, yeni Ghost'un en zorlu yol yüzeyine bile tahmin ve tepki vermesini sağlar. Tescillli alüminyum uzay çerçevesi, esnekliği, ölçeklenebilirliği ile gelecekteki tüm Rolls-Royce motorlu otomobillerin temelini oluşturacak.

"Ghost Koleksiyonlardaki En Çok İlgi Çeken Otomobildi"

Yeni Ghost Mühendislik Lideri Jonathan Simms, ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

''Müşterilerilerimiz bize "Ghost'un koleksiyonlarındaki en çok ilgi çeken otomobil olduğunu söyledi. Bu da bizi yeni bir Ghost otomobil tasarlamaya teşvik etti. Mimarimizi daha da ileriye taşıdık. Daha dinamik, daha lüks ve en önemlisi daha da zahmetsizce kullanılabilir bir araba yarattık. '' dedi.

Rolls Royce Ghost 1. Video

Post Opulence, new Ghost’s minimalist design treatmentPost Opulence, new Ghost’s minimalist design treatment
Rolls-Royce shares some insights to demonstrate the underlying substance of the highly progressive new Ghost ahead of its official unveiling in autumn this year. The series begins with Rolls-Royce Designer Henry Cloke, who identified an emerging aesthetic defined by purity and minimalism, internally named ‘Post Opulence’. NEDCcorr (combined)* CO2 emission: 343 g/km ; Fuel consumption: 18.8 mpg / 15.0 l/100km (*) WLTP (combined)# CO2 emission: 347-359 g/km ; Fuel consumption: 17.9-18.6 mpg / 15.2-15.8 l/100km (#)

Rolls Royce Ghost 2. Video

What the first Ghost taught Rolls-Royce Motor CarsWhat the first Ghost taught Rolls-Royce Motor Cars
Significant time was invested in understanding the group of clients the first Rolls-Royce Ghost was tailored to. As more Ghosts entered the world, the brand’s Luxury Intelligence Specialists were able to identify developing behaviours in how this particular layer of clients used their motor car. This vital data informed the design and engineering direction of the new Ghost. NEDCcorr (combined)* CO2 emission: 343 g/km ; Fuel consumption: 18.8 mpg / 15.0 l/100km (*) WLTP (combined)# CO2 emission: 347-359 g/km ; Fuel consumption: 17.9-18.6 mpg / 15.2-15.8 l/100km (#)

Rolls Royce Ghost 3. Video

Engineering PurityEngineering Purity
When Ghost clients were informed that Rolls-Royce would begin developing a new Ghost, their request was simple: deliver a motor car that they could use even more. To fulfil this brief, Rolls-Royce configured the marque’s proprietary spaceframe architecture to incorporate elements of the brand’s existing model portfolio such as all-wheel drive and all-wheel steering, while adapting the structure to accommodate significant advances in Rolls-Royce’s hallmark magic carpet ride and dynamic abilities. #rollsroyceghost NEDCcorr (combined)*CO2 emission: 343 g/km ; Fuel consumption: 18.8 mpg / 15.0 l/100km (*) WLTP (combined)# CO2 emission: 347-359 g/km ; Fuel consumption: 17.9-18.6 mpg / 15.2-15.8 l/100km (#)

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