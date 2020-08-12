Meteor yağmuru 2020 saat kaçta olacak? Perseid meteoru için geri sayım

Gökbilimcilerin görülmeye en değer gök taşı hareketlerinden biri olarak tanımladığı Perseid Meteor Yağmuru, Güneş Sistemi'nde başıboş şekilde dolaşan gök taşlarının atmosferde yanması sonucu oluşuyor. Her sene temmuz ayının sonu ağustos ayının ilk haftalarında gerçekleşiyor. Perseid meteoru için geri sayım başladı. Meteor yağmuru, yıldız kayması ya da ateş topu şeklinde oluşacak. Peki meteor yağmuru 2020 ne zaman, saat kaçta?
METEOR YAĞMURU 2020 NE ZAMAN?
12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece en yoğun olarak gözlemlenen Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek.
PERSEİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA İZLENEBİLECEK?
Göktaşı yağmurunun kaynak noktası gece yarısı ortaya çıkıyor. Bu nedenle 12 Ağustos Çarşamba günü saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid Meteor Yağmuru'nun başlaması bekleniyor. Gökyüzünde saat 01:00 itibariyle ufukta 30 derece kadar yüksekte olacak.
ERCİYESTE VE BOLU'DA İZLENECEK
Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilecek etkinlikte, gökyüzü tutkunları bir araya gelecek.
Bilim Merkezi'nde düzenlenecek planetaryum eğitimine katılanlar, daha sonra Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğinde ışık kirliliğinden uzakta hem teleskopla hem de çıplak gözle gökyüzünü izleyecek.
Gözlem alanına gidecekler için saat 20.30'da Kayseri Bilim Merkezi'nden araç kaldırılacak.
Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği (BOFSAD) tarafından Yedigöller yolu üzerinde yer alan Ayı Kayası bölgesinde gerçekleştirilecek etkinlik, gökyüzü tutkunları ile fotoğrafseverleri bir araya getirecek.
Bolu'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Ayı Kayası mevkisinde saat 22.00 sularında bir araya gelecek fotoğraf tutkunları, yaklaşık 1700 rakımlı tepede hem teleskopla hem de çıplak gözle gökyüzünü izleyerek, bu eşsiz anı fotoğraflama imkanı bulacak.
GÖKTAŞI YAĞMURU NASIL OLUŞUYOR?
Gökbilimciler, Perseid göktaşı yağmurlarının oluşma nedenini güneş sisteminde başıboş dolaşan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana geldiğini söylüyorlar. Göktaşı akıntılarını gözlemek için özel bir alete ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenme şansının yüksek. Perseid göktaşı yağmurunu izlemek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor. Perseid akıntısında yeryüzünde saatte 60'a yakın meteor yanması izlenebilecek.
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