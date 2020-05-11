Koronavirüs Salgını, Hacker'ları da Vurdu

Koronavirüs (COVID-19) salgını, Dünyadaki her türlü insanı öyle veya böyle vurdu ve vurmaya da devam ediyor. Tabii ki bu durumdan hacker'lar da nasiplerini aldı.

  • Levent Öztürk
Koronavirüs, hacker'ları da vurdu

Bir başka yıllık konferans daha, yeni Koronavirüs salgını sebebiyle iptal edildi. Yıllık hack konferansı DEF CON'un organizatörleri tarafından yapılan resmi açıklamaya göre etkinlik, bu yıl planlandığı şekilde Las Vegas'ta gerçekleşmeyecek.

Yıllık hack toplantısının 6-9 Ağustos tarihleri arasında Las Vegas, Nevada'da gerçekleşmesi planlanıyordu. Ancak DEF CON 2020, önceden planlanan fiziksel etkinliğin yerine, 7-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında sanal olarak Discord üzerinde gerçekleştirilecek.

Etkinliğin mimarı Jeff Moss – veya online adı ile "Dark Tangent" – DEF CON forumu üzerinde bu yıl konferansın nasıl gerçekleştirileceğini açıkladı. Çeşitli katılım yöntemleri DEF CON Forumları üzerinde koordine edilecek ve tüm planlar, kayıtlar, resim ve video yayınları da forumlarda gerçekleşecek. Ayrıca bir uzaktan film gecesi de planlanıyor.

Moss, önümüzdeki yılın DEF CON etkinliği konusunda ise henüz bir değişikliğin olmadığını ve 5-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi. DEF CON 2021 için oda kayıtları da şimdiden başlamış durumda.

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