Koronavirüs, Uzun Boylulara Daha Kolay Bulaşıyor Olabilir mi?

Yeni bir araştırma, uzun boylu insanların COVID-19'a yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu iddia ediyor.

  • Levent Öztürk
Koronavirüs, uzunları mı seviyor?

Birleşik Krallık ve ABD'de 2.000 kişi ile yapılan bir araştırma, 1,83 metreden daha uzun olan kişilere Koronavirüs bulaşma ihtimalinin iki kat daha fazla olduğunu iddia ediyor. Bu da virüsün, damlacıkların yanı sıra havadan da bulaşabildiği savını destekliyor.

Her ne kadar araştırma henüz hakem onayından geçmiş olmasa da araştırmacılar, hava temizlemenin hastalığın yayılmasını engelleyici bir önlem olarak görülmesi gerektiğini düşündüklerini belirten bir açıklama yayınladılar.

Araştırma yazarlarının söylediğine göre daha uzun olan kişiler, virüs sadece tükürük damlacıkları ile bulaşıyor olsaydı daha yüksek risk altında olmazlardı çünkü bu damlacıklar havada kısa bir süre asılı kalabilseler de, hızlı bir şekilde yere iniyorlar. Aerosol parçacıkları ise hava akımları tarafından taşınabiliyor ve iyi havalandırılmayan yerlerde toplanabiliyor.

Araştırma hakkında yorum yapan Manchester Üniversitesi'nden Profesör Evan Kontopantelis, bu sonuçların damlacık iletiminin tek yöntem olmadığına ve aerosol iletiminin olası olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Salgının ilk günlerinden beri hava kaynaklı iletimler büyük bir tartışma konusuydu ve pek çok araştırmacı, Dünya Sağlık Örgütü'nü (WHO) hastalığın sadece damlacıklar ile bulaştığı konusunda ısrarcı olmakla eleştirmişti. Bilim dünyasından gelen baskı üzerine WHO, geçtiğimiz ay resmi Koronavirüs bilgilendirmesinde değişiklik yaparak "kısa mesafeli aerosol bulaşmasının mümkün olabileceğini" ve "göz ardı edilemeyeceğini" söylemişti.

Yapılan pek çok araştırma, aerosollerin, yani beş mikrondan daha küçük damlacıkların, hastalığın yayılmasına katkıda bulunabileceğine işaret ediyordu. Hatta tuvalette çekilen sifonların bile yeterli hava akımı oluşturarak aerosollerin yükselmesine sebep olabileceği ve hastalığın yayılmasına katkıda bulunabileceği söylenmekteydi.

Yapılan bu son araştırma havadan bulaşma ihtimalini incelemek yerine kişisel özelliklerin ve yaşam şartlarının bir kişiye hastalık bulaşma ihtimalini nasıl etkilediğini incelemek için tasarlanmıştı. Boy uzunluğu ile ilgili dikkat çekici bulgunun yanı sıra, ortak alanlarda yaşayan veya ortak mutfak kullanan kişilerin de hastalığa yakalanma ihtimallerinin daha fazla olduğu görüldü.

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