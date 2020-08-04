Facebook, Yeni Adımı ile YouTube'a Meydan Okuyor

Facebook, platformuna eklediği yeni müzik videoları sayesinde, YouTube'u kendi silahı ile vurmayı hedefliyor.

Facebook şimdi de YouTube'a meydan okuyor...

Facebook, geçtiğimiz gün yaptığı duyuru ile sosyal ağına, şimdilik ABD'de olmak üzere, resmi müzik videolarının eklendiğini açıkladı. Bu özellik ile kullanıcılar, Facebook üzerinde müzik videolarını arayabilecek, izleyebilecek ve paylaşabilecek. Özelliğin aktif olması ile beraber Facebook, uzun yıllardır Dünya'nın online müzik videoları için (hatta tüm videolar için) bir numaralı sitesi olan Google'ın YouTube'una rakip olmuş oluyor.

Ayrıca Facebook, J. Balvin, Karol G., Sebastian Yatra, Alejandro Fernandez, Calibre 50 ve Lele Pons gibi sanatçıların videolarını içerecek bir şekilde, önümüzdeki haftalarda platforma özel müzik videoları da sunacağını belirtti.

Facebook Dünya'nın en büyük sosyal ağı olsa da YouTube, aylık 2 milyardan fazla izleyicisi ile internetin büyük farkla en büyük video kaynağı olarak öne çıkıyor ve müzik videoları da YouTube'un en fazla izlenen videolarını oluşturuyor.

Facebook ayrıca, kendi platformundaki müzik videolarının bazı ek özellikler sunacağını da söylüyor. Örneğin Facebook Live üzerinde Soru - Cevap seansları düzenlenecek, hem Live hem de Hikayeler üzerindeki bağış tuşu sunulacak ve bu tuş yardımıyla önemli amaçlar için yardım toplama kampanyaları düzenlenecek.

Bunların yanı sıra Facebook, ABD'den sonra Hindistan ve Tayland'da da benzer bir özelliği hayata geçirmek için çalışmalara başladığını söylüyor. 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dayanıklılığın Yeni Tanımı: LG K61 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Atiye 2. sezon ne zaman, hangi tarihte? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
A101 6 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda akıllı drone, HI-LEVEL TV fırsatı
BİM 7 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı
Formula 1 heyecanı bu kez Britanya'da! Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta?
Günün En çok Okunanları
Samsung Galaxy S20+ İçin Android 11 Güncellemesi Göründü
Redmi 9 Prime, Güçlü Pili ve Dört Kamerasıyla Tanıtıldı
Microsoft, Cortana Dijital Asistanının Fişini Çekiyor
Bir gecede milyoner olmuştu: Bir taş daha buldu
İlk Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü İTÜ'de Açılıyor

 

 