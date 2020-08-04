Facebook, Yeni Adımı ile YouTube'a Meydan Okuyor

Facebook, geçtiğimiz gün yaptığı duyuru ile sosyal ağına, şimdilik ABD'de olmak üzere, resmi müzik videolarının eklendiğini açıkladı. Bu özellik ile kullanıcılar, Facebook üzerinde müzik videolarını arayabilecek, izleyebilecek ve paylaşabilecek. Özelliğin aktif olması ile beraber Facebook, uzun yıllardır Dünya'nın online müzik videoları için (hatta tüm videolar için) bir numaralı sitesi olan Google'ın YouTube'una rakip olmuş oluyor.
Ayrıca Facebook, J. Balvin, Karol G., Sebastian Yatra, Alejandro Fernandez, Calibre 50 ve Lele Pons gibi sanatçıların videolarını içerecek bir şekilde, önümüzdeki haftalarda platforma özel müzik videoları da sunacağını belirtti.
Facebook Dünya'nın en büyük sosyal ağı olsa da YouTube, aylık 2 milyardan fazla izleyicisi ile internetin büyük farkla en büyük video kaynağı olarak öne çıkıyor ve müzik videoları da YouTube'un en fazla izlenen videolarını oluşturuyor.
Facebook ayrıca, kendi platformundaki müzik videolarının bazı ek özellikler sunacağını da söylüyor. Örneğin Facebook Live üzerinde Soru - Cevap seansları düzenlenecek, hem Live hem de Hikayeler üzerindeki bağış tuşu sunulacak ve bu tuş yardımıyla önemli amaçlar için yardım toplama kampanyaları düzenlenecek.
Bunların yanı sıra Facebook, ABD'den sonra Hindistan ve Tayland'da da benzer bir özelliği hayata geçirmek için çalışmalara başladığını söylüyor.
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