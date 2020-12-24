Koronavirüsle ilgili yeni çalışma! Covid-19 bağışıklığı ne kadar sürüyor?

Daha önceki çalışmalar, koronavirüse karşı antikorların enfeksiyonun ilk birkaç ayından sonra azaldığını göstermiş olsa da, insanların bağışıklığı hızla kaybedebileceği endişelerini artırıyor. Yeni bir araştırmayla enfekte olmuş vücudun virüse karşı 8 ay bağışıklık yapabileceği ortaya kondu...