Koronavirüsle ilgili yeni çalışma! Covid-19 bağışıklığı ne kadar sürüyor?

Daha önceki çalışmalar, koronavirüse karşı antikorların enfeksiyonun ilk birkaç ayından sonra azaldığını göstermiş olsa da, insanların bağışıklığı hızla kaybedebileceği endişelerini artırıyor. Yeni bir araştırmayla enfekte olmuş vücudun virüse karşı 8 ay bağışıklık yapabileceği ortaya kondu...

Koronavirüsle ilgili yeni çalışma! Covid-19 bağışıklığı en az 8 ay sürüyor

Yaklaşık 1 yıldır koronavirüsün insanlarla olan mücadelesi devam ediyor. Koronavirüs geçiren kişilerin aklındaki soru ise vücudun virüse karşı ne kadar bağışıklığı olduğu. Science Immunology dergisinde yayınlanan yeni araştırma, bu endişeleri ortadan kaldırıyor.

BAĞIŞIKLIK EN AZ 8 AY SÜRÜYOR

Livemint'te yer alan haberde, COVID-19 aşılarının uzun süre işe yarayacağına dair güçlü kanıtlar sağlayan yeni bir araştırmadan bahsediliyor. Araştırmaya göre, yeni koronavirüs enfeksiyonundan kurtulan kişiler, en az 8 ay boyunca yeniden enfeksiyona karşı korumak için bağışıklık belleğine sahip oluyor.

Daha önceki çalışmalar, koronavirüse karşı antikorların enfeksiyonun ilk birkaç ayından sonra azaldığını ve bunun da insanların hızla bağışıklık kaybedebileceği endişelerini artırdığını göstermişti. Science Immunology dergisinde yayınlanan yeni araştırma bu endişeleri ortadan kaldırıyor.

Avustralya'daki Monash Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının da katıldığı araştırmaya göre, bağışıklık sistemindeki hafıza B hücreleri adı verilen belirli hücreler virüse yeniden maruz kalırlarsa, koruyucu antikorlar virüsün neden olduğu enfeksiyonu "hatırlıyor".

25 KORONAVİRÜS HASTASINDAN KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Çalışmada araştırmacılar, 25 koronavirüs hastasından oluşan bir grup oluşturdu ve onlardan enfeksiyondan sonraki 4. günden enfeksiyondan sonraki 242. güne kadar 36 kan örneği aldı.

Bilim insanları, virüse karşı antikorların enfeksiyondan 20 gün sonra düşmeye başladığını buldu.

Bununla birlikte, tüm hastaların virüsün iki bileşeninden (virüsün konakçı hücrelere girmesine yardımcı olan başak protein ve nükleokapsid proteinler) birini tanıyan bellek B hücrelerine sahip olmaya devam ettiklerini keşfettiler.

Araştırmacılar, analizlerine dayanarak bu virüse özgü bellek B hücrelerinin enfeksiyondan sekiz ay sonrasına kadar stabil bir şekilde mevcut olduğunu söylediler.

AŞI UMUT VERİYOR 

Bilim insanları, bulguların virüse karşı herhangi bir aşının etkin olacağına dair umut verdiğine inanıyor. Ayrıca küresel olarak virüsü pozitif test eden milyonlarca kişide neden çok az gerçek yeniden enfeksiyon örneği olduğunu açıklıyor.

Monash Üniversitesi İmmünoloji Bölümü'nden çalışmanın ortak yazarı Menno van Zelm, "Bu sonuçlar önemlidir, çünkü COVID-19 virüsü ile enfekte olmuş hastaların aslında virüse ve hastalığa karşı bağışıklığı koruduklarını kesin olarak gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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