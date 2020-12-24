Koronavirüsten etkilenmeyen tek kıtaydı... Virüs Antarktika'ya da sıçradı

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 78 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 1 milyon 718 bin 317 kişi hayatını kaybetti.
Bir zamanlar koronavirüs pandemisinden etkilenmeyen tek kıta olan Antarktika'nın ilk vakalarını kaydettiği bildirildi. Şili ordusundan yapılan açıklamada, araştırma üssündeki 26'sı asker 36 Şili vatandaşının Kovid-19'a yakalandığı duyuruldu.
TESTLERİ POZİTİF ÇIKANLAR BAŞKA ŞEHRE TAHLİYE EDİLDİ
The Guardian'da yer alan habere göre İspanyol medyası, Pazartesi günü General Bernardo O'Higgins Riquelme araştırma üssündeki salgını bildirdi. Şilili yetkililer, zamanında yapılan önleyici tedbirler sayesinde salgının daha da yayılmasını önlediklerini, durumun kontrol altında olduğunu ifade ettiler. Test sonucu pozitif çıkan 36 kişi Şili'nin Punta Arenas şehrine tahliye edildi.
Virüsü Antarktika'da uzak tutmaya çalışmanın bir bedeli var. Antarktika'daki tüm büyük araştırma projeleri durduruldu. Sonuç olarak, dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarının araştırmaları kesintiye uğradı. Associated Press'e göre kıtanın kalıcı sakinleri olmasa da, 1.000 araştırmacı ve diğer ziyaretçi adada kışın kaldı.
Mart ayında, Covid'in hızla yayılmasına tepki olarak dünya kilitlendiğinde, Antarktika programları salgının büyük bir felaket haline gelebileceğini kabul etti.
- Koronavirüs nasıl bir mutasyon geçirdi? Aşılar yeni türe etkili olacak mı?
- Koronavirüs neden erkeklerde daha fazla ölümle sonuçlanıyor?
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın