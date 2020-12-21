Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Mutasyon yeni bir küresel dalgalanma yaratabilir"

İngiltere'de yeni bir koronavirüs mutasyonunun tespit edilmesinin ve yayıldığının duyurulmasının ardından, Türkiye, Hollanda ve Fransa dahil birçok ülke İngiltere'den seyahatleri durdurdu. Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün mutasyona uğramasına ilişkin açıklama yaptı ve yeni bir küresel dalgalanma olabileceğini söyledi...