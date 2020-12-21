Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Mutasyon yeni bir küresel dalgalanma yaratabilir"

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeyi sürdürürken şimdi de İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış koronavirüs tehlikesi karşı karşıya. Türkiye ile birlikte bir çok Avrupa ülkesi İngiltere'den uçuşları geçici olarak durdurdu. Virüsün mutasyona uğraması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden açıklama geldi.
DSÖ YENİ MUTASYON İÇİN NE DEDİ?
DSÖ'nün açıklamasında "Covid-19'un yeni mutasyonu hakkında İngiliz yetkililerle yakın temas hâlindeyiz. Analizler ve süren çalışmaların sonuçlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Üye ülkeleri ve kamuoyunu yeni virüs mutasyonunun özellikleri hakkında bilgi sahibi oldukça bilgilendireceğiz" ifadeleri yer aldı.
We're in close contact with UK ???? officials on the new #COVID19 virus variant. They'll continue to share info & results of their analysis & ongoing studies. We'll update Member States & public as we learn more about the characteristics of this virus variant & any implications.— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020
Koronavirüsün mutasyona uğramasına ilişkin açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü şu ifadeleri kullandı:
"YENİ BİR KÜRESEL DALGALANMAYA NEDEN OLABİLİR"
Prof. Dr. Özlü, "Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor. Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz" açıklamasında bulundu.
İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir.1?— Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) December 20, 2020
"UMARIM KÖTÜ SENARYO GERÇEKLEŞMEZ"
"Umarım kötü senaryo gerçekleşmez" diyen Prof. Dr. Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama, dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz."
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