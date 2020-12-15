COVID-19 İçin Yeni İddia: Koronavirüs, Diş Dökülmesine mi Neden Oluyor?

Geçtiğimiz hafta bir basın konferansı sırasında Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Louie Gohmert, canlı yayın sırasında bir dişini kaybetti. Videonun altında yazılan yorumlarda "yuttu mu, yoksa yutmadı mı" gibi garip sorular bulunsa da, bir grup kişi de bu "diş kaybının" Covid-19 ile ilgili olma ihtimalini tartışıyordu.
Recount da Covid-19 ve bu olay arasında bir bağlantı olabileceğine işaret ederek "bunun ilgili olduğunu söylemiyoruz. Ancak Louie Gohmert COVID (hastası) idi" yazdı ve bir New York Times makalesine bağlantı paylaştı. Bu makalede önce Covid-19 olan sonra da dişlerini kaybeden insanlardan bahsediliyordu.
Ancak bu noktada Gohmert'in dişinin değil, kaplamasının düştüğünü belirtmekte fayda var. Yani bu olayda Covid-19'un bir etkisi olmadığı kesin. Ama Covid-19'un diş kaybına neden olup olmadığı konusunu gündeme getirdiği de bir gerçek.
Şu ana kadar Covid-19'un diş kaybına yol açabileceğine dair sağlam bir kanıt bulunmuş değil. Ancak New York Times makalesinde, hastalandıktan sonra dişini kaybeden insanlardan bahsediliyor.
Covid-19, Dişleri Döküyor mu?
Covid-19'un daha önceki diş sorunlarını şiddetlendirmeye sebep olabilmesi mümkünken, henüz bu konuda yeterli kanıt veya veri bulunmuyor. Çalışma sırasındaki yüksek risk sebebiyle Dünya genelinde çoğu diş hekimi ya çalışmıyor, ya da sınırlı çalışma yapıyor. Bu yüzden de azalan diş bakımının bu duruma sebep olması mümkün gözüküyor. Diş hekimlerinin sınırlı bir şekilde çalışmaları da bu durumun Covid-19'un bir etkisi olup olmadığı konusunda veri toplamanın zor olduğu anlamına geliyor.
Diş hekimlerinin Covid-19 ve diş kaybı arasında olabilecek bir bağlantıya şüpheyle yaklaştıklarını belirtmekte fayda var. Bir diş hekiminin söylediğine göre Covid-19 kaynaklı iltihaplanmanın var olan diş eti sorunlarını şiddetlendirebileceği mümkünken, tek başına Koronavirüs'ün diş kaybına sebep olması yüksek bir ihtimal gibi gözükmüyor. Özellikle uzun süren Covid-19 vakalarında diş bakımının azalması ise bu duruma sebep olabilecek en yüksek ihtimal olarak belirtiliyor.
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