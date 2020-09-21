Koronavirüs'ün Laboratuvarda Üretildiğini Söyleyen Belge Olay Oldu

COVID-19'a sebep olan Koronavirüs'ün bir laboratuvarda üretildiğini iddia eden bir belge, kısa sürede medya ve internette yayıldı. Ama bu belgenin gerçekleri ne kadar yansıttığı konusunda uzmanlar pek de olumlu konuşmuyor.