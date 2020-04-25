Netflix'ten Özel Bir Pokemon Sürprizi Geliyor

Eğer Netflix üzerinde Pokémon izlemek istiyorsanız, akış hizmetinin çok yakın bir zamanda sizler için özel bir yeni serisi olacak. Firma tarafından hakları özel olarak alınan yeni Pokémon animasyon serisi Pokémon Journeys, 12 Haziran tarihi itibariyle platformda yer alacak.
Hikaye, her zamanki gibi, genç Ash ve sadık Pikachu'sunun yanı sıra yeni yol arkadaşı Goh'yu takip ediyor. Gösterilen kısa tanıtım videosunda iki ana karakter ve aralarında, Pokémon Sword and Shield'te görülen Gigantamax Pokémonların yanı sıra Lugia, Butterfree, Venonat, Rotom, Gyarados ve daha pek çoğunun bulunduğu tanıdık yüzlerle karşılaşıyoruz.
Seri, platform üzerindeki Pokémon Sun and Moon: Ultra Legends, Pokémon: The Indigo League ve hatta Pokémonların doğum gününüzü kutladığı bir dakikalık bir video da dahil olmak üzere platformda bulunan diğer Pokémon serilerinin yanına katılıyor.
Bunun Netflix için genel olarak dikkat çekici bir başarı olduğu söylenebilir. Platform, ilk defa bir Pokémon serisinin özel olarak hizmet üzerinde yayınlandığını görüyor ve bu yayın, Netflix'e özel bir Pokémon filminden (Mewtwo Strikes Back: Evolution – 1998 yılındaki filmin yeniden çekilen/anlatılan bir sürümü) sadece birkaç ay sonra geliyor.
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