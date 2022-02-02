Kötü Bir Başlangıç Yapan Battlefield 2042 İçin Yeni Erteleme Kararı!

DICE, Battlefield 2042 ile pek de iyi bir başlangıç yapmayı başaramadı. Oyuncu sayıları düşmeye devam ederken, stüdyo da birden fazla hata düzeltme güncellemesi yapmak zorunda kaldı. Şimdiyse geliştirme ekibinin kıdemli yapımcısı Ryan McArthur, stüdyonun sorunları çözmek ve deneyimi iyileştirmek için aldığı önlemleri detaylandıran yeni bir blog yazısı yayınladı.
Yazıya göre oyuna gelecek bir sonraki güncelleme, yeniden tasarlanmış bir skor tablosuna sahip olacak. Stüdyo ayrıca oyun içi sesli iletişim desteği ve kariyere genel bakış profil sayfası gibi "eski özellikleri" uygulamak için çalışıyor. Daha net, daha sıkı bir kadro döngüsü ile takım oyununu geliştirmek, ping sistemi iyileştirmeleri ve daha iyi bir ödül sistemi de masada duruyor.
Yeniliklerin oyunu biraz olsun rayına sokabileceği kesin. Ama bununla birlikte, iyileştirmelere odaklanmaya devam edilmesi için Battlefield 2042 Season One, artık Mart ayında gelmiyor ve yaz aylarına ertelenmiş gibi görünüyor. McArthur erteleme hakkında şunları söylüyor: "Bu karar bize Battlefield 2042 deneyimini iyileştirmeye odaklanmamız ve sezonluk içeriğimizin kalite standartlarımıza ulaşmasını sağlamak için geliştirme sürecini tamamlama zamanı veriyor."
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