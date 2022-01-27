Battlefield 2042 Serbest Düşüşe Geçti: Oyunun Popülerliği Adeta Çakıldı!

Piyasaya sürülmesinden sadece iki ay sonra, Battlefield 2042, Xbox'ta popülaritesini kaybediyor gibi görünüyor. Oyun, hem Xbox One hem de Xbox Series X ve S'te artık ABD'de en çok oynanan 50 Xbox oyunu arasında değil.
Xbox Series X - S versiyonu, İngiltere'de biraz daha iyi durumda görünse de, ilk 50 listesinin sonlarında yer alıyor: 44 numara...
İlginç olan, For Honor ve DayZ oyunların Battlefield 2042'den daha popüler olmaları. Hatta Dice stüdyosunun da geliştirip Nisan 2020'de güncellemeyi durdurduğu Star Wars Battlefront 2 bile Battlefield 2042'nin önünde görünüyor.
Battlefield 2042 için işlerin PC'de de iyi gitmediği kesin. Steam sayfasındaki kullanıcı incelemeleri, oyunu platformun en kötü 100 oyununda 14 numara yapmış durumda.
Oyuncu sayılarını takip eden Steam Graphs, oyunun çıktığı Kasım ayından bu yana çok ciddi bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Oyun, ömrüne ortalama 51.299 oyuncu ile başladı ve şu anda sadece 9.727 oyuncu bulunuyor.
Oyuncu sayısında küçük bir düşüş olağan olarak karşılanabilir ama Battlefield 2042'nin durumunda endişe verici derecede şiddetli bir düşüş söz konusu. Bunun neden olduğuna gelince, ortak oyuncu şikayetleri teknik sorunlara ve önceki oyunlardaki temel özelliklerin eksikliğine işaret ediyor.
EA, kuşkusuz bunu düzeltmek için fazlasıyla hevesli. Bazıları, oyunun oyuncuları cezbetmek için oynaması ücretsiz bir modeli benimseyeceğinden şüpheleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın