Battlefield 2042 Serbest Düşüşe Geçti: Oyunun Popülerliği Adeta Çakıldı!

Büyük ümitlerle piyasaya sürülen Battlefield 2042, sadece 2 ayın sonunda adeta "paraşütsüz bir düşüşe" geçti. Oyuncu sayısı, inanılmaz bir hızla düşüyor!

  • Levent Öztürk
Battlefield 2042 serbest düşüşe geçti!
EA Dice

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Gran Turismo 7, Dosya Boyutu Nedeniyle Yeni Bir SSD Almanızı Gerektirebilir
Performans Testi Sonuçları Sızan Galaxy A53'ün İşlemcisi, Kafa Karıştırdı!
Bilim İnsanlarının Yeni Mucizesi: Tam 465 Gün Boyunca Patlamayan Baloncuk!
Xiaomi, Redmi Note 11 Serisini Tanıttı! İşte Redmi Note 11 Özellikleri !
YouTube'dan Polygon Studios'a CEO Transferi!

 

 