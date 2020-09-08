Kötü Bir Fatura Sürprizi Yaşamamak İçin, Bu Android Uygulamalarını Silin

İyi niyetli gibi görünen bu popüler Android uygulamaları, güvenlik uzmanlarının yeni keşfine göre size kabarık bir fatura çıkarabilir!

Bu Android Uygulamalarını Silin

Uzmanlar, bazı popüler Android uygulamalarının içerisinde size pahalıya mal olacak zararlıların gizlendiğini söyledi.

Güvenlik firması Pradeo, "fleeceware" olarak bilinen ve sizi yüksek ücretli hizmetlere haberiniz olmadan üye yapan zararlıların, birkaç popüler uygulamanın içerisinde bulunduğunu keşfetti. Bu uygulamalardan biri olan Convenient Scanner 2'nin 100.000'den fazla kez yüklendiği gözleniyor. Keşfedilen diğer uygulamalar ise şunlar: Safety AppLock, Push Message - Texting&SMS, Emoji Wallpaper, Seperate Doc Scanner ve Fingertip GameBox.

Pradeo, içerisinde zararlı bulunan bu uygulamaların tamamının şu an Play Store'dan kaldırılmış olduğunu ancak bunları daha önce yükleyen cihazlarda yüklü kaldıklarını söylüyor. Bundan dolayı firma, bu uygulamaları yükleyenlerin uygulamaları hemen kaldırmalarını öneriyor.

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