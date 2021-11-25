Kripto Dünyasına Giriş Yapan Ülkelere Bir Yenisi Daha, Ripple ile Katılıyor

Kripto paraları resmi hale getiren ülkeler zincirine bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez başrolde XRP ve arkasındaki dev isim Ripple var!

Bir ülkede daha kripto rüzgarı: Bu Sefer Ripple...

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