Kripto Dünyasına Özel Opera Tarayıcı: Opera Web3 Tarayıcıyı Hemen Deneyin!

Opera, mevcut tarayıcısına ek olarak, "Kripto Tarayıcı Projesi"nin bir parçası olarak Windows, Mac ve Android'de beta sürümünde olan yeni bir Web3 tarayıcısını tanıttı. Şirketin yeni tarayıcısı kripto para birimine dayanıyor ve kullanıcılara daha sorunsuz bir çapraz platform deneyimi için merkezi olmayan uygulamalara, oyunlara ve meta veri platformlarına göz atmanın daha kolay bir yolunu sağlamayı hedefliyor.
Opera'nın Web3 tarayıcısı ayrıca kripto haberleri, kripto varlık fiyatlarının yanı sıra kripto etkinlikleri, airdrop'lar ve hatta podcast'ler hakkında önemli bilgileri içeren "Kripto Köşesi" adlı bir haber ve veri toplayıcı ile geliyor. Şirketin Opera tarayıcısının yeni sürümü gibi, ek gizlilik ve güvenlik için bir VPN'in yanı sıra yerel bir reklam ve izleyici engelleyici içeriyor.
Opera'nın yeni tarayıcısı, blok zinciri tabanlı web'i, merkezi olmayan borsalara, Web3 tabanlı NFT'lere ve merkezi olmayan oyun uygulamalarına doğrudan erişimle basit hale getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca Twitter ve Telegram'a da tarayıcının kenar çubuğundan kolayca erişilebiliyor.
Tarayıcı, başlangıçta Ethereum'u beta sürümünde destekleyecek yerleşik bir kripto cüzdan da içeriyor. Opera, Polygon, Solana, Nervos, Celo, Unstoppable Domains, Handshake ENS gibi oyuncular ile ortaklıklar yoluyla tüm büyük ağlarda ve adlandırma sistemlerinde de çalışmayı planlıyor.
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