Rusya'dan, Bitcoin ve Diğer Kripto Para Birimlerine Yasak Hazırlığı

Kripto para birimlerinin çalkantılı bir dönemden geçtiği açık... Ve Rusya'dan gelen yeni yasak haberleri, bu önemin geride kalmasına hiç de yardımcı olacak gibi görünmüyor...

Bitcoin'e bir darbe de Rusya'dan geliyor!

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