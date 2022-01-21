Rusya'dan, Bitcoin ve Diğer Kripto Para Birimlerine Yasak Hazırlığı

Rusya Merkez Bankası, Rus topraklarında kripto para birimlerine bazı yasaklar uygulanmasını önerdi. Rus yönetimi teklifi kabul ederse, Rusya'da herhangi bir kripto para madenciliği, ticareti, yatırımı ve takası yasa dışı hale gelecek. Banka, kripto para birimlerinin Rusya'nın finansal istikrarı için doğrudan bir tehdit olduğunu iddia ediyor.
Rus kripto madencileri, ABD ve Kazakistan'ın hemen arkasından geliyor. Başka bir deyişle, Rusya bitcoin madenciliğinde dünyanın üçüncü büyük ülkesi konumunda. Ülke, kripto para madenciliği için küresel "hash oranı" veya bilgi işlem gücünün yaklaşık yüzde 11,2'sine katkıda bulunmuş durumda. Merkez Bankası, Rusların yıllık yaklaşık 5 milyar dolarlık kripto para işlem hacmine sahip olduğunu belirtiyor.
Rusya Merkez Bankası, "spekülatif talebin öncelikle kripto para birimlerinin hızlı büyümesini belirlediğini" söylüyor. Görünüşe göre bu, yalnızca ilk yatırımcıların fayda sağladığı bir piramit şemasının özelliklerine sahip. Banka ayrıca "piyasadaki potansiyel balonlar, finansal istikrarı ve vatandaşları tehdit ediyor" uyarısında bulunuyor.
Bir ihtiyati tedbir olarak, finansal kurumların kripto para birimleri ile herhangi bir işlem yapmasının engellenmesi planlanıyor. Basitçe söylemek gerekirse, hiçbir banka veya borsa, dijital para alıp satamayacak. Ek olarak, Merkez Bankası aşırı enerji tüketimi konusundaki endişelerini dile getirdiği için Rusya kripto para madenciliğini yasa dışı hale getirebilir.
Herhangi bir kripto para birimine sahip olma konusunda net bir gösterge yok. Başka bir deyişle, Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto paraların sahipleri dijital varlıklarına yasal olarak sahip olmaya devam edebilecek. Teklif kabul edilirse, mal sahipleri Rusya'daki varlıklarını satamayacak veya Ruble ile değiştiremeyecek.
Görünen o ki ülkeler kripto para birimlerine karşı çok ihtiyatlı bir yaklaşım benimsiyor. Çin dijital paraları adeta çökertirken, Singapur kripto para birimlerinin reklamlarını ve tanıtımlarını yasakladı.
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