Kripto Para Dünyasına AB Grup Holding Güvencesi

Kripto para dünyasında tamamen yerli ve milli borsa olan ABStocks, AB Grup Holding'in 4 milyon dolarlık yatırımı ile hayata geçti. ABStocks, yenilikçi ara yüzü ve güvenli altyapısı ile Türkiye'nin bu alanda güçlü ve güven veren bir ülke olmasını hedefliyor.