Türk Oyun Geliştiricileri, Yatırımcılarla Buluşuyor

2021'in ilk yarısında 300 milyon dolara yakın yatırım almayı başaran Türk oyun geliştiricileri, bu yıl ikincisi düzenlenen "Mobidictum Business Network #2" isimli etkinlikte gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

Türk Oyun Geliştiricileri Yatırımcılarla Buluşuyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 2 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler uygun fiyata satışta
BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda tablet, klavye ve mause sürprizi!
A101 26 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler dikkat çekici
A101 12 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Bilgisayar ürünleri geliyor!

Günün En çok Okunanları
Ghost of Tsushima Director's Cut İncelemesi
Dünya'nın En Kuzeyindeki Kara Parçası Değişti; Oodaaq Tahtını Kaybetti!
Dünyanın En Hızlı USB Flaş Diski Ortaya Çıktı: İşte DataTravaler Max
Windows 11 İçin Yeni Karar: Desteklenmeyen PC'ler "Kapı Dışarı" Ediliyor
Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 için Ön Satışlar Başladı!

 

 