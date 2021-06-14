Kripto Para Madenciliğinde Yeni Dönem

Temelleri 2017'de atılan blok zinciri projesi Chia Coin, kripto para piyasasında ezberleri bozmaya hazır. Kripto para madenciliğinin giderek popülerleşmesiyle birlikte madencilik için harcanan enerji tüketimi ve karbon emisyonu tüm dünyanın endişeleneceği bir seviyeye çıktı. Peki, kripto parada yeni dönemde bizleri neler bekliyor?

Kripto Para Madenciliğinde Yeni Dönem

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