Kripto Paralarla İlgili Suçlar, 2021 Yılında Yeni Bir Rekor Getirdi!

Bitcoin gibi kripto paraların her geçen gün biraz daha ilgi çekici hale gelmesi, kripto para ile ilgili suçların da 2021 yılında rekor seviyeye ulaşmasına neden oldu!

2021, kripto para suçlarında rekor getirdi

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