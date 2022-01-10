Kripto Paralarla İlgili Suçlar, 2021 Yılında Yeni Bir Rekor Getirdi!

Piyasa analiz şirketi Chainalysis 2021 yılında kripto para birimleri ile ilgili suçların tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Bahsi geçen seviye, 14 milyar dolar civarında. Suçların büyük kısmı dolandırıcılık, hırsızlık ve darknet pazarlarından kaynaklanıyor. Fidye yazılımlarının da giderek artan bir hırsızlık kaynağı olduğunu söyleyen şirket, yine de bunun diğerlerinin çok gerisinde kaldığının altını çiziyor.
Kripto para suçlarının 2020'de 7,8 milyar dolarken 2021'de 14 milyar dolara yükselmiş surumda. Aynı dönemde toplam kripto para işlem hacmi ise yüzde 567 arttı. Bu istatistiklerin bize söylediği diğer bir şey ise, yasadışı faaliyetlerin kripto para birimi işlem hacmindeki payının tarihin en düşük seviyesinde olduğu. Başka bir deyişle yasadışı faaliyetler rekor seviyeye çıksa da, genele bakıldığında oran olarak düşüş gösteriyor.
Şirkete göre popüler dolandırıcılık tekniklerinden biri, "halı çekmek" olarak adlandırılıyor. Bu teknik, geliştiricilerin görünüşte meşru bir kripto para birimi projesi oluşturmasını, yatırımcıların parasını almasını ve ardından parayla birlikte ortadan kaybolmasını içeriyor. Bunun en güzel örneği ise, hiç kuşkusuz Thodex.
Geleneksel bankacılığın aksine, kripto para yatırımları çok fazla risk taşıyor. İlk olarak, çoğu durumda özel anahtarı elinizde tutmanız gerekir ve bunu kaybederseniz kripto para biriminize erişiminizi kaybedersiniz. İkincisi, saldırıya uğrarsanız veya dolandırılırsanız, çoğu durumda hakkınızı aramanız neredeyse imkansızdır.
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