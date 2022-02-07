Binance Türkiye, kripto para yatırımcılarını uyardı: Bu SMS'e tıklamayın!

Binance Türkiye, kripto para yatırımcılarını yeni bir dolandırıcılık yöntemi konusunda uyardı. Söz konusu Phishing (Oltalama) yöntemi SMS üzerinden gerçekleşiyor. SMS'le gelen link tıklanırsa kişilerin kimlik bilgilerini toplamak için bir kimlik avı sitesine yönlendiriyor.
"Binance Size SMS İle Bağlantı Göndermez"
Binance Türkiye'nin twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Aşağıdaki görseldeki dolandırıcılar, "çekim iptali" için SMS'le paylaştıkları bir linkten giriş bilgilerinizi topluyorlar. HİÇBİR SMS linkine tıklamayın! Binance size SMS ile bağlantı göndermez."
?? Dolandırıcılara karşı dikkatli olun.
Aşağıdaki görseldeki dolandırıcılar, "çekim iptali" için SMS'le paylaştıkları bir linkten giriş bilgilerinizi topluyorlar.
HİÇBİR SMS linkine tıklamayın! #Binance size SMS ile bağlantı göndermez. https://t.co/mSaWB0HQ1H pic.twitter.com/PU7N9kvpaW— Binance Türkiye (@Binance_Turkish) February 4, 2022
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