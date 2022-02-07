Samsung, Galaxy S22'nin Üretiminde Atık Balık Ağlarını Kullanacak!

Samsung, kısa süre sonra tanıtılacak olan yeni Galaxy S22 modellerinin üretiminde, atık balık ağlarından elde edilen malzemeyi kullandığını duyurdu!

Galaxy S22, balık ağlarından yapılacak!

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