Samsung, Galaxy S22'nin Üretiminde Atık Balık Ağlarını Kullanacak!

Samsung'un 9 Şubat'ta 2022 günü tanıtacağı Galaxy S 22 serisi telefonlar, kısmen de olsa yeni ve sürdürülebilir bir malzemeden üretilecek. Şirket, yeni cihazlarında atılan balık ağlarından elde edilen malzemenin kullanıldığını söyledi. Samsung, bu malzemeyi ilk olarak bu hafta duyuracağı ürünlere dahil edeceğini ve sonunda tüm cihaz serisinde kullanmaya başlayacağını söylüyor.
Samsung'un, okyanusların kirlenmesinin ana suçlusu olarak plastik şişeleri ve market poşetlerini düşünmeye meyilli olduğumuzu, ancak deniz biyologlarının en çok mikroplastiklerden ve atılan ağlardan endişe edildiğini belirtiyor. Sahipsiz ağlar, Hawaii foku gibi nesli tükenmekte olan türler de dahil olmak üzere, deniz yaşamını tuzağa düşürmeye ve öldürmeye devam ediyor. Her yıl atılan 640.000 tondan fazla balık ağıyla, bu durum daha da kötüleşen bir sorun haline geliyor.
Samsung, atıkları cihazlarına dahil eden ilk şirket değil. Geçen yıl Microsoft, Ocean Plastic Mouse'u duyurmuştu. Fare, yüzde 20 oranında geri kazanılmış plastikten yapılmış bir kasaya sahip.
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