Küçük Bir CPU Üreticisi Olan Nuvia, İşlemci Devlerine Meydan Okuyor

Yeni kurulan işlemci üreticisi Nuvia, sunucu işlemcileri piyasasındaki dev rakiplerine Orion ile meydan okuyor.

  • Levent Öztürk
Nuvia, İşlemci Devlerine Meydan Okuyor
Nuvia

Nuvia, CPU tasarımı alanında çok bilinen bir isim olmayabilir. Ancak bu yeni firma, önümüzdeki yıllarda bulut sunucu CPU performansında devrim yapma sözü veriyor.

Firmanın söylediğine göre Arm'ın Phoenix çekirdeklerini temel alan Orion sunucu çip-üstü-sistemleri (SoC) var olan x86 tasarımlara göre (AMD'nin Zen 2 ve Intel'in Sunny Cove ürünleri gibi) iki kat yüksek tek dizi performansı sunarken üçte bir enerji kullanacak.

Nuvia'nın bu sözü en başta çok iddialı gözükebilir ancak firmanın kurucuları – John Bruno, Manu Gulati ve Gerard Williams III – Apple, AMD, Arm ve Google'da sistem mimarilerinin yanı sıra işlemcilerin gelişiminde muazzam başarılı bir geçmişe sahip. Firma 2019 yılında bulut sunucu işlemcileri piyasasını x86 SoC'lere göre çok daha az enerji kullanırken görülebilir bir performans farkı sunan ürünler sunma amacıyla kurulmuştu.

Nuvia'nın Orion SoC'leri Armv9 mimarisini temel alan Phoenix çekirdeklerini kullanıyor, ancak tamamen yenilenmiş CPU hatlarının yanı sıra bazı özel geliştirmeleri barındırıyor. Geliştiricinin söylediğine göre Orion/Phoenix ürününün mümkün olan en yüksek tek dizi performansını (belirli bir çekirdek başına watt değerinde) yüksek kullanışlılık ve frekans ile sunması isteniyor.

Modern sunucu işlemcileri onlarca ve hatta yüzlerce çekirdek barındırabiliyorlar ancak CPU'ların ısıl tasarım gücü sınırlı olduğundan dolayı onlarca çekirdek, çekirdek başına 10W'dan daha fazla enerji çekmekte zorlanıyor. Nuvia'nın söylediğine göre sunucu işlemcileri için özel nokta, çekirdek başına alt SW aralığında yer alıyor ve x86 çözümlerinin performansı "sadece %40-%50 daha hızlı" olabilecek.

Nuvia

Nuvia, bu iddialarını kanıtlamak için Apple'ın A13, A12Z, AMD'nin Ryzen 7 4700U (Zen 2), Intel'in Core i7-1068NG7 (Sunny Cove), Core i7-8750H (Skylake) ve Qualcomm'un Snapdragon 865 SoC'lerini Geekbench 5 üzerinde watt başına performans açısından karşılaştırıldı.

Nuvia tarafından gösterilen verilere göre firmanın CPU çekirdekleri Geekbench 5 üzerinde yaklaşık %50 daha yüksek performans gösterebiliyor. Ayrıca Nuvia, henüz çekirdeklerinin tam potansiyelini göstermediğini de belirtiyor.

Nuvia şu anda Orion SoC'lerin Phoenix çekirdekleri temel alan benzetim (simülasyon) performansını gösteriyor ve bu yüzden de gerçek ürünün tipik güç yükü altında nasıl çalışacağı henüz net bir şekilde belli değil. Ancak Nuvia, watt başına tek dizi performansı liderliğini koruyacağı konusunda kendinden emin ve ilk Orion SoC'leri önümüzdeki 18 ay içerisinde, 2021'in sonları veya 2022'nin başları gibi piyasaya sunmayı planlıyor.

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