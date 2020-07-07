Küçük İşletmeler İçin Çok İşlevli WiFi Çözümü

TP-Link, küçük ofisler, kafeler, kuaför ve benzeri salonlar için yeni geliştirdiği WiFi çözümünü satışa sundu. Kablolu interneti kablosuz ağa çevirmeyi sağlayan ve güvenli WiFi ağı oluşturan TL-WA1201 erişim noktası, tek bir kasada dört farklı işlevi barındıran ekonomik bir çözüm.