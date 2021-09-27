Küresel Çip Sıkıntısı, Otomobilleri Daha da Kötü Vurmaya Başladı!

Dünya Koronaviüus salgını ile uğraşırken, teknoloji endüstrisi de devam eden küresel yarı iletken sıkıntısı nedeniyle büyük bir darbe aldı. Ve belki de bundan en çok etkilenen sektör, otomotiv sektörü oldu.
İş danışmanlığı konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan AlixPartners tarafından yapılan bir tahmine göre, tüm otomobil endüstrisi bu yıl sonunda yaklaşık 210 milyar dolar gelir kaybedebilir. Bu tahmini rakam aslında Mayıs ayından bu yana neredeyse iki katına çıktı, çünkü daha önce kayıp gelirin 110 milyar dolar civarında olabileceği düşünülüyordu. Doğal olarak, üretilemeyecek potansiyel araçların sayısı da orantılı olarak arttı, çünkü firma şimdi 7,7 milyon otomobil kaybının olacağını tahmin ederken, Mayıs ayında bu rakam 3,9 milyondu.
Temel olarak bu durum, otomobil üreticilerinin büyük bir sıkıntı döneminde olması anlamına geliyor ve AlixPartners otomotiv ve endüstriyel uygulamalar küresel eş yöneticisi Mark Wakefield, "şu anda otomobil üreticileri ve tedarikçiler için hataya yer olmadığını" ve otomobil üreticilerinin "sadece en iyi seçenekleri üstlendiklerinden emin olmaları" gerektiğini söylüyor.
Haziran ayında, Goldman Sachs'ın Asya Baş ekonomisti Andrew Tilton, tahminlerine göre silikon kıtlığının oldukça hızlı bir şekilde sona ereceğini belirtmişti. Çünkü tahminlerine göre o sırada dünya zaten sıkıntının en kötü aşamasından geçiyordu.
Ancak şu anki Intel CEO'su Pat Gelsinger, krizin yakın zamanda sona ereceğini ön göremediğini belirterek konu hakkında pek iyimser olmadığını söylüyor.
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