Küresel Çip Sıkıntısı, Otomobilleri Daha da Kötü Vurmaya Başladı!

Küresel çip sıkıntısının, otomotiv sektörünü düşünülünden de kötü vurduğu ortaya çıktı. Şu anki durum, ilk tahminlere göre 2 kat daha kötü görünüyor!