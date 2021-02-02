KVKK Veri İhlalleri Nedeniyle Yaklaşık 50 Milyon TL Para Cezası Kesildi

2016 yılında hayatımıza giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlıyor. KVKK hükümlerine aykırı işlemler ve veri ihlalleri sebebiyle bugüne kadar işletmelere yaklaşık 50 milyon TL tutarında idari para cezası kesildi.