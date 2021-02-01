Xiaomi, ABD kara liste kararı Sonrasında Beklenen İlk Ciddi Adımı Attı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ABD tarafından kara listedeki şirketler arasına eklenmesinden sonra ilk ciddi adımını attı. Resmi açıklamayı, noktasına virgülüne dokunmadan sizlerle paylaşıyoruz...

Xiaomi'den beklenen açıklama geldi

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin, geçtiğimiz günlerde Huawei'nin de dahil olduğu ABD'nin boykot listesine eklendiği duyurulmuştu. Xiaomi ise, bu karara şiddetle karşı çıktığını söyleyerek, hukuki yollara başvuracağının sinyallerini vermişti.

Ve şimdi Xiaomi tarafından yapılan açıklama, bu davanın açıldığını gösteriyor. Davanın nasıl sonuçlanacağını şimdiden kestirmek pek kolay değil. Ancak Huawei'nin halen istediğini alamamış olduğu düşünülürse, bu işin de uzamasını bekleyebiliriz.

Xiaomi Corporation Başkanı Lei Jun imzası ile yapılan yazılı açıklamayı aşağıda sizlerle, noktasına virgülüne dokunmadan paylaşıyoruz.

"Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından 14 Ocak 2021'de (Doğu Standart Saati) yayınlanan, şirketin 1999 mali yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın ("NDAA") 1237 numaralı kısmına istinaden nitelikli tüzel kişiler listesine eklenmesine yönelik yayınlanan basın bülteniyle ilgili olarak, Şirket, 15 Ocak 2021 tarihinde, Şirketin ve hissedarlarının menfaatlerini korumak için uygun önlemler alacağını açıklamıştır.

Şirket, 29 Ocak 2021 tarihinde (Doğu Standart Saati) ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı aleyhine dava açmış bulunmaktadır. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından NDAA kapsamında Şirketin bir "Komünist Çin Askeri Şirketi" olarak listeye dahil edilmesi kararının ("Karar") gerçekle örtüşmediğine ve Şirketi hukuki süreçlerden yoksun bıraktığına inanmaktadır. Şirket açılan davada, dünya genelindeki kullanıcıların, iş ortaklarının, çalışanların ve Şirket hissedarlarının menfaatlerini korumak amacıyla mahkemeden kararın hukuka aykırı olduğunun kabul edilmesini ve bu nedenle kararın iptal edilmesini talep etti.

Şirket, uygun olduğu takdirde ek açıklamalar aracılığıyla Şirket hissedarlarını ve potansiyel yatırımcıları, davayla ilgili diğer önemli gelişmelerden haberdar edecektir. Hissedarların ve potansiyel yatırımcıların, Şirket menkul kıymetleriyle işlem yaparken dikkatli olmaları tavsiye edilir."

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