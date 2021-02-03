KYOCERA, Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Şirketi Arasına Girdi

Kyocera, Wall Street Journal tarafından belirlenen ve prestijiyle öne çıkan "Dünyanın En Sürdürülebilir Şekilde Yönetilen 100 Şirketi" 2020 listesinde yer almaya layık görüldü.
Bu sıralama; konusunda uzman çevre, sosyal ve idari araştırma analistlerinin 5.500'den fazla halka açık işletmeyi birtakım sürdürülebilirlik kıstasları açısından incelemesi sonucunda oluşturuldu. Değerlendirme yapılırken esas alınan ana inceleme alanları şunları içermekteydi:
+ İş modeli ve inovasyon
+ Dış sosyal ve ürün sorunları
+ Çalışan ve işyeri sorunları
+ Çevreyi koruma ve çevresel riski yönetme çabaları
Kyocera'nın sürdürülebilirlikle ilgili girişimleri, 1997 yılında hem Kyocera hem de KDDI Onursal Başkanı olarak emekli olmadan önce Nikkei Business dergisinin yaptığı iki ankette "Japonya'nın En Etkili Yöneticisi" ünvanını kazanan kurucumuz Dr. Kazuo Inamori'nin felsefesini yansıtıyor.
Dr. Inamori, 2010 yılından başlayarak tam üç yıl boyunca, Japon Havayolları'nın başarılı bir şekilde yeniden faaliyete geçebilmesi için liderlik ederek gönüllü olarak çalıştı. Bu gönüllü liderliğinin sonucunda, Sanno Institute of Management tarafından şirket yöneticileri için yapılan başka bir anket sonucunda 80 yaşındayken "Japonya'nın En Etkili Kurumsal Başkanı" seçildi. Kyocera'nın kurucusu, 2019 yılında İngiltere Kraliçesi Kraliçe II. Elizabeth tarafından Onursal Şövalyelik ünvanına da layık görüldü.
Yenilikçiliğin daha bilinir hale gelmesi ve çevrenin korunması için kendilerini adamış olmaları ve bundan dolayı duydukları onur, Kyocera'nın temel prensibi olan "İnsan olarak doğru şeyi yapma" taahhüdünde de açıkça görülmektedir. Buyers Lab gibi önde gelen bağımsız kuruluşlar tarafından sürekli takdir ediliyor olmak da, Kyocera'nın, hızlı bir şekilde gelişmekte olan dijital ekonomide günümüzde ve gelecekte iş süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için müşterilerine özel ve ayrıcalıklı hizmet ve ürün sunma konusunda oldukça kararlı olduğunu kanıtlamaktadır.
KYOCERA Türkiye İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil bu prestijli listede yer almalarıyla ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirdi; "Kyocera olarak, yazıcı ve çok fonksiyonlu yazıcılardan oluşan saygın bir ürün yelpazesine sahip olmamızın yanı sıra BT çözümleri ve yazılımları alanında da öne çıkan bir şirketiz ve "Dünyanın En Sürdürülebilir Şekilde Yönetilen İlk 100 Şirketi" arasında yer almaya layık görülmekten dolayı onur duyuyoruz."
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