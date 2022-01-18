La Casa De Papel'in Güney Kore uyarlamasından ilk fragman paylaşıldı

La Casa De Papel'in Güney Kore uyarlamasından ilk fragman paylaşıldı. Fragmanda Profesör'ün dizinin sembolü haline gelen maskeyi aldığı an görülüyor.

La Casa De Papel'in Güney Kore uyarlamasından ilk fragman paylaşıldı

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