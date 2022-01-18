La Casa De Papel'in Güney Kore uyarlamasından ilk fragman paylaşıldı

Netflix'in en popüler dizilerinden olan İspanyol yapımı 'La Casa de Papel' dizisinin 'Money Heist: Korea- Joint Economic Area' isimli Güney Kore uyarlamasından ilk resmi fragman paylaşıldı.
Fragmanda önce Yoo Ji-tae'nin canlandırdığı Profesör karakteri soygun planlarken görülüyor. Sonrasında ise Profesör, dizinin sembolü haline gelen Salvador Dali maskesi ve geleneksel Kore maskelerinin asılı olduğu bir duvarın önünde duruyor.
Fragmanda gösterilen ikinci karakter ise Seon Woo-jin 'in hayat vereceği Lizbon.
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Fragmanın sonunda diğer oyuncuların isimleri de yer alıyor:
- Berlin- 'Squid Game'den tanınan Park Hae-soo
- Nairobi- Jang Yoon-ju
- Tokyo- Jung Juong-seo
- Denver- Kim Ji-hun
- Moskova- Lee Won-jong
- Oslo- Lee Kyu-ho
- Helsinki- Kim Ji-hoon
- Rio- Lee Hyun-woo
Meet the cast of Money Heist: Korea - Joint Economic Area
Professor: Yoo Ji-tae— Netflix (@netflix) January 17, 2022
Seon Woojin: Kim Yunjin
Berlin: Park Hae-soo
Tokyo: Jun Jong-seo
Moscow: Lee Won-jong
Denver: Kim Ji-hun
Nairobi: Jang Yoon-ju
Rio: Lee Hyun-woo
Helsinki: Kim Ji-hoon
Oslo: Lee Kyu-ho pic.twitter.com/CxNiAmjDRa
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