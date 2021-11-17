La Casa de Papel 2. kısım kamera arkası videosu yayınlandı: Oyuncular konuştu

La Casa de Papel 2. kısım kamera arkası görüntüleri izleyiciyle paylaşıldı. Heyecanla beklenen 5. sezon 2. kısım gerilim dolu olacak.
La Casa De Papel Oyuncuları Konuştu
Dizide Palermo karakterine hayat veren Rodrigo de la Serna, "dizinin hayranlarını hayal kırıklığına uğratmayacak" çok güçlü bir şeyin geleceğine dair izleyiciyi umutlandırıyor. Denver olarak hayatımıza giren Jaime Lorente, "bu kadar büyük bir şeyin nasıl bitebileceğini" merak ederken; Úrsula Corberó ise nasıl geri dönmek istediğini itiraf ediyor...
Hepsi ve çok daha fazlası, Netflix'in bugün yayınladığı La Casa de Papel 5. Kısım 2. Cilt'in kamera arkası videosunda bulunuyor.
La Casa De Papel 5. Sezon 2. Kısım Kamera Arkası
La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım kamera arkası görüntülerini izlemek için BURAYA TIKLAYIN.
Ayrıca La casa de papel, İngilizce olmayan diziler arasında Netflix'in en popüler yapımlarından biri olurken; kısa bir süre önce Top10.Netflix.com'da duyurulduğu gibi 3. Kısım, 4. Kısım ve 5. Kısım Top 10 listesinin üst sıralarında yer alıyor.
Laa Casa De Papel 5. Sezon 2. Kısımda Neler Olacak?
Tokyo'nun (Úrsula Corberó) ölümünün ardından düşman, İspanya Merkez Bankası'nın içindeki ekip için her zamankinden daha tehlikelidir. Şimdiye kadarki en büyük meydan okumayla karşı karşıya kalan ekip, altını kimse fark etmeden çıkarmak için cesur bir plan üzerine çalışırken; Profesör, hayatının en büyük hatasını yapar.
La Casa De Papel Oyuncuları
Dizinin oyuncu kadrosunda Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna ve Najwa Nimri yer alıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın