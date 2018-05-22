Laurel mi Yanny mi Sesinin Sırrı!
İnternetin yeni gizemi "Laurel mi Yanny mi" neden yarımız tarafından Laurel, yarımız tarafından Yanny olarak duyuluyor?
"Laurel mi yanny mi" ses kaydı interneti kasıp kavuruyor. Ses kaydının orijinali, aslında sadece laurel idi ve Vocabulary.com için okunmuştu. İnternette yayılan değiştirilmiş kayıt ise yarımız tarafından yanny olarak duyuluyor.
Ses dosyalarının sıkıştırılması, sesin bir kısmını kaybetmesi anlamına geliyor. Bu açıdan Soundcloud'daki sesin de orijinalin aynısı olmadığını söylemeliyiz çünkü bu hizmet, dosyaları mp3 olarak sunuyor.
Laurel sesinin sıkıştırılması, ciddi bir kayıp anlamına geliyordu. Ses spektrumunda yaşanan kayıp, L sesinin E gibi duyulmasına, R'nin ise N'ye yaklaşmasına yol açtı.
Ses dalgalarının her biri bir frekansa sahiptir ve frekans ne kadar yüksek ise, o kadar tiz bir ses duyarız. Bununla birlikte konuşma sesinde aynı anda birçok frekans duyulur. Kulaklarımız ve beynimiz, bu ses karmaşası içinden en güçlü frekansları seçer. Konuşma bilimcileri bunları formant olarak adlandırırlar. En düşük perdedeki iki formant, bize bir sesli harf ile diğeri arasındaki farkı anlayabileceğimiz kadar bilgi sunar.
Bu formantlar, ses analiz programlarında görüntülenebilir. Bu tür programlarda yapılan bir inceleme, formantların Yanny ile uyum gösterdiğini, bununla birlikte çok isterseniz sesi Laurel olarak da duyabileceğinizi gösteriyor.
İnternette paylaşılan ses, ikinci formantı tamamen kaldırmıyor, bunun yerine gürültü içinde ayırt etmesi zor bir hale getiriyor. Sesi Laurel olarak duymayı bekliyorsanız ve kulaklarınız, beyniniz düşük frekanstaki iki formantı bulabilirse, sesi laurel olarak duyabiliyorsunuz. Ancak başka bir kişi, seste yanny'yi daha baskın bir biçimde duyabilir.
Zeynel A. Öztürk
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