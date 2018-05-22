Laurel mi Yanny mi Sesinin Sırrı!

İnternetin yeni gizemi "Laurel mi Yanny mi" neden yarımız tarafından Laurel, yarımız tarafından Yanny olarak duyuluyor?

Laurel mi Yanny mi Sesinin Sırrı!

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