LCD iPhone , LG G7 gibi MLCD+ mı Kullanacak?

LCD ekranla gelecek olan yeni iPhone modelleri için önemli bir iddia ortaya atıldı!

LCD iPhone , LG G7 gibi MLCD+ mı Kullanacak?
LG G7 ThinQ ve MLCD+ ekranı.

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LCD iPhone , LG G7 gibi MLCD+ mı Kullanacak?

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