LCD iPhone , LG G7 gibi MLCD+ mı Kullanacak?
LCD ekranla gelecek olan yeni iPhone modelleri için önemli bir iddia ortaya atıldı!
Eylül ayında geçekleşecek yıllık Apple duyularına daha vakit olmasına rağmen yeni iPhone'lar ile ilgili söylentiler oldukça yoğun bir durumda. Şu anki söylentilere göre yeni üç iPhone'dan biri 6.1-inçlik LCD bir ekrana sahip olacak. Şimdiyse Patently Apple ilginç bir öngörüde bulunuyor: LG G7 ThinQ'nun sahip olduğu MLCD+ ekran teknolojisini bu yeni iPhone'da görebiliriz.
OLED'lerin fiyatlarını göz önünde bulundurursak LCD'yi tamamen terk etmemek mantıklı bir çözüm olabilir. Daha önce Apple'ın yeni iPhone'lar için LG ile birlikte çalıştığı söylentilerini de duymuştuk. LG G7 ThinQ henüz piyasaya sürülmedi ancak iddialara göre MLCD+ teknolojisi 1,000 nite parlaklığa ulaşabiliyor, bu da onu gün ışığı gibi aydınlık ortamlarda kullanışlı kılıyor.
IPS MLCD+ teknolojisi tıpkı LG'nin OLED televizyonları için 2013'te geliştirdiği RGBW dizilim yapısı teknolojisine benziyor. Bu teknoloji, dış ortamlarda güçlü parlaklığa sahip televizyonlar üretmek için geliştirilmişti. RGBW kısaltmasında ki 'W' harfi 'white' yani beyaz anlamına geliyor, bu da her dört alt pikselden birinin beyaz renk için ayrıldığına işaret ediyor.
Sonuç olarak, Apple yeni iPhone'larından birini açık ortamlarda çok vakit geçiren ve gün ışığı altında sık telefon kullanan müşterileri için süper aydınlık olabilen ekrana sahip bir telefon geliştiriyor olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın