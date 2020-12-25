LG'den, Elektrikli Otomobiller İçin Dev Adım: Yeni Ortaklık Kuruldu

LG, Magna International Inc. (Magna) ile ortak bir girişim olarak LG Magna e-Powertrain'i duyurdu. İki firma bir araya gelerek çeşitli otomobil üreticileri için e-motorlar ve yerleşik şarj aygıtları üretmeye başlayacak.
LG, yaptığı duyuruda bu ortak girişimin Magna'nın elektrikli güç aktarım sistemleri ve otomotiv üretimi yeteneklerini, LG'nin e-motorlar için parça geliştirme uzmanlığıyla birleştireceğini söyledi. İkili, LG Magna e-Powertrain'in her iki firmaya bu on yıl içerisinde ciddi ölçüde büyümesi beklenen elektrikli güç aktarım sistemi pazarında avantaj sağlamasını ümit ediyor.
Haber hakkında yorum yapan LG Electronic Araç parça Çözümleri Firması başkanı Dr. Kin Jin-yong, üreticilerin elektriklenme alanındaiyi bir konuma gelmek için "agresif" olmaları gerektiğini ve bu anlaşma ile LG'nin otomotiv parçaları işinde yeni bir evreye girdiğini, devasa potansiyeli olan bir büyüme fırsatına adım attığını söyledi. Ayrıca yönetici, firma içi yetenekleri ve deneyimlerinin Magna'nın derin geçmişi ile bir araya gelmesiyle beraber EV güç aktarım sistemleri alanında çok daha hızlı ilerleyebileceklerini düşünüyor.
LG'nin söylediğine göre bu ortak girişim ABD, Güney Kore ve Çin'de bulunan LG konumlarında 1.000'den fazla çalışanı içerecek. Geçişin Temmuz ayında tamamlanmasının beklendiği söyleniyor ancak düzenleyici onayı ve LG hissedar onayı gibi bazı şartlara bağlı olduğu da belirtiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın