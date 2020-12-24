La Casa De Papel olay örgüsünde hata bulundu! Arturo çocuğun cinsiyetini nerden biliyor?

La Casa De Papel 5. sezon heyecanla beklenirken, dizinin hayranları yeni bir konuyu gündeme getirdi: Arturo hiç görmediği çocuğunun cinsiyetini nereden biliyor? Bu bir olay örgüsü hatası mı?