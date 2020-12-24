La Casa De Papel olay örgüsünde hata bulundu! Arturo çocuğun cinsiyetini nerden biliyor?

La Casa De Papel 5. sezon heyecanla beklenirken, dizinin hayranları yeni bir konuyu gündeme getirdi: Arturo hiç görmediği çocuğunun cinsiyetini nereden biliyor? Bu bir olay örgüsü hatası mı?

La Casa De Papel olay örgüsünde hata bulundu! Arturo çocuğun cinsiyetini nerden biliyor?

Fenomen İspanyol dizisi La Casa De Papel 5. sezonu koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan gecikmelerin ardından şuan yapım aşamasında. Ancak suç draması 'La Casa De Papel' ya da İngilizce ismiyle 'Money Heist' önümüzdeki yıl tekrar Netflix ekranlarına dönmeden önce, diziseverlerin bazı detayları hatırlaması gerekebilir.

Bir La Casa De Papel hayranı, dizinin üçüncü sezonunun açılış bölümünde açıklanamayan bir olay örgüsü detayı yakaladı. 

Soygunun Ardından Saklanıyorlar

Profesör (Álvaro Morte) ve ekibinin İspanya Kraliyet Darphanesi'ndeki başarılı soygun vuruşunun ardından, polislerden saklanarak bir sonraki bölümü başlatıyorlar. 

la casa

Monica ve Denver, Arturo'nun Çocuğunu Yetiştiriyor

Sezonlar arasında, yeni takım üyesi Monica Gaztambide / Stockholm (Esther Acebo) ve Denver (Jaime Lorente), oğulları olarak Cincinnati'yi (Luca Anton) yetiştiriyor. Aslında çocuk, Monica'nın Arturo Román (Enrique Arce) ile olan ilişkisinden doğan çocuktur.

cincinnati

Bebek Cincinnati (Luca Anton) takımın ilk soygunu için sorun yaratan bir rehine olmuştu.

Monica Arturo'yu Terk Etmişti

Profesör'ün ilk planında Monica hamile olduğunu anladıktan sonra, Arturo'yu sonsuza dek terk ederek Cincinnati'yi doğurmuştu.

Bununla birlikte, La Casa De Papel'in üçüncü sezonundaki şaşırtıcı bir sahne, tüm dizinin zaman çizelgesini tamamen bozmuş gibi görünüyor.

Arturo Çocuğunun Cinsiyetini Nasıl Bilebilir?

Sezonun başında, Arturo'nun suçlular çetesinin eylemlerini geniş bir izleyici kitlesine kınadığı ortaya çıktı. Üçüncü sezonda Arturo, zavallı oğlu hakkında izleyicileriyle konuşuyor. Eğer saklanıyorlarsa, Arturo çocuğun cinsiyetini bilemez.

Monica soygun sırasında hamileliğin çok erken aşamalarındaydı ve Arturo'dan ayrılarak Denver'a gittikten sonra doğum yaptı.

Artı, tüm ekip halkın gözünden uzak duruyordu, bu da Arturo'nun bir oğlu veya kızı olup olmadığını bilmesinin bir yolu olmadığı anlamına geliyordu.

Varsayım mıydı?

Belki de sadece çocuğunun cinsiyetini varsaymıştı, ancak eski yönetmen bunun saf bir tahmin olamayacak kadar emin görünüyordu. 

Dahası, Denver ve Monica, Cincinnati'nin biyolojik babası da dahil olmak üzere dış dünyayla tüm bağlarını koparmaya oldukça hevesli görünüyorlardı.

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