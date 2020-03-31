LG'den, G Serisi Telefonları ve Beklenen G9 Hakkında Sürpriz Karar

Yeni bir iddiaya göre LG, popüler G serisini, dolayısıyla LG G9'u öldürerek yerine uygun fiyatlı bu telefonu koyabilir.

LG G9 Ölmüş Olabilir

LG G8 ve LG V50 ThinQ, geçen sene aynı anda tanıtılmıştı. Bu nedenle firmanın Şubat 2020'de tanıttığı LG V60 ThinQ'in yanında bir telefonun daha gelebileceğine dair beklentiler oluşmuştu. Ancak şimdi, LG'nin G serisini sonlandırmış olabileceği ortaya çıktı.

İddianın kaynağı olan Korece web sitesi Naver'e göre LG, telefon stratejisinde köklü bir değişiklik yapmak istiyor. Siteye göre LG, G serisini sonlandırarak yeni, daha uygun fiyatlı bir telefon serisi oluşturacak. Bu bilginin LG tarafından telekom firmalarına verilen bir bilgilendirme sayesinde ortaya çıktığı söyleniyor.

Rapora göre LG, 2006'da çıkan "çikolata telefon" LG KG800 Chocolate'in başarısını tekrar yakalamanın yollarını arıyor. Henüz ismi bilinmeyen bir telefonun dört arka kamera, Snapdragon 700 serisi yonga setiyle geleceği söyleniyor. 6,7 inç boyutlarında bir ekranla geleceği söylenen telefon, iddiaya göre ikinci bir ekranla desteklenecek ve 4.000mAh pil kapasitesine sahip olacak.

Uygun fiyatlı LG telefonunun ne zaman tanıtılacağı merak konusu. Bilgiler çok kısıtlı olduğundan, telefon muhtemelen fiziksel bir nesne olmaktan çok, plan düzeyinde görünüyor.

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