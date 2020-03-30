Zoom, İzleme Kodunu Uygulamasından Çıkardı!

Corona virüsü salgını nedeniyle son günlerde sıkça kullanılan videolu görüşme uygulaması Zoom, gizlilik ile ilgili tepkiler nedeniyle geri adım attı. Zoom'un iOS platformunda Facebook ile veri paylaştığı ortaya çıkmıştı.
Zoom, veri paylaşım kodlarını uygulamadan kaldırarak Motherboard'a bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre "Facebook ile oturum aç" işlevinin amacı, kullanıcılara platforma erişim için kolay bir yol sunmaktı. Facebook ile oturum açma işlevi, Facebook SDK'yı (yazılım geliştirme kiti) kullanıyor. SDK, kullanıcının Facebook'ta bir hesabı olmasa bile üçüncü partilerle bilgi paylaşabiliyor.
Facebook, bu durumun kullanıcıya bildirilmesini istiyor ancak Zoom'un bunu yapmadığı biliniyor. Zoom, kullanıcı adı, eposta adresi, telefon numarası gibi hassas bilgilerin paylaşılmadığını, buna karşın mobil işletim sistemi türü ve sürümü, cihaz modeli ve hizmet sağlayıcısı, ekran çözünürlüğü, işlemci çekirdeği ve boş disk alanı gibi bilgilerin paylaşıldığını belirtti.
Zoom'un güncellenen iOS uygulamasını test eden Motherboard, uygulamanın Facebook ile veri paylaşımını gerçekten durdurduğunu doğruladı. Zoom, Facebook SDK kaldırılsa da kullanıcıların Facebook hesabıyla oturum açmaya devam edebileceklerini söylüyor.
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