LG V60 ThinQ 5G Tanıtıldı, İşte Özellikleri

LG, çift ekranlı ve 5G destekli yeni amiral gemisi LG V60 ThinQ 5G'yi tanıttı.
6,8 inç FHD+ OLED ekranıyla önceki LG'lerden daha büyük olan LG V60, 20,5:9 ekran oranı sayesinde beklediğinizden biraz daha kolay tutuluyor. Dual Screen (çift ekran) işlevi, LG V50 ve LG G8X'te olduğu gibi çalışıyor ve birçok uygulamayı aynı anda, ayrı ekranlarda çalıştırmaya izin veriyor. Az sayıda uygulama ise iki ekranı kaplayarak çalışabiliyor (şimdilik sadece Google Maps ve diğer Google uygulamaları).
Snapdragon 865 yonga seti, 8GB RAM, 128GB veya 256GB depolama alanıyla gelen cihazın arka kameraları arasında telefoto lens artık yok. Bunun yerine 64MP'lik bir ana kamera ve 13MP ultra geniş lens bulunuyor. En önemli yenilik ise 8K 24fps kayıt yapabilme yeteneği.
ABD'de önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak olan telefonun çıkış tarihi, tam olarak bilinmiyor. Cihazın fiyatı konusunda da bir bilgi yok, ancak LG'ye göre fiyat Samsung Galaxy S20 serisinin altında olacak.
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