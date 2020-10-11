LG ile Kışa Temiz Başlangıç

LG, küresel salgın nedeniyle temizliğe üst düzeyde önem verilen bu günlerde, tüketicileri yepyeni bir süpürgeyle tanıştırmaya hazırlanıyor. Kışa temiz bir başlangıç yapmak için zahmetsiz ancak üstün bir temizlik sağlayacak ürün arayanlar LG'nin yakında satışa sunacağı dik süpürge ile diledikleri temizliğe kavuşacaklar.