LG Kurutucularla Hijyen ve Konfor Bir Arada

Okullar açıldı, havalar soğumaya, yağmur yağmaya başladı. Tüm yaz boyunca balkonlarda, bahçelerde kurutulan çamaşırlar için yeni bir yer arama zamanı geldi. Üstelik dönemin gerektirdiği hijyen şartları, okula giden çocukların her gün üzerlerini değiştirmesiyle çamaşır yıkama sıklığı da arttı.
Sıklıkla çamaşır yıkayanlar, eskilerden gelen alışkanlıkla, yıkadıkları çamaşırları evlerinin içerisinde kurutmaya çalışsa da, ıslak çamaşırların ortaya çıkardığı nemin ve rutubetin ev halkı için son derece olumsuz sağlık koşullarının ortaya çıkmasına neden olduğu biliniyor. Üstelik yaşam alanlarının ortasına açılmış çamaşır telleri, kaloriferlerin üzerine konulmuş kıyafetler, estetikten uzak görüntü yaratırken, günlük hayatı zorlayıcı durumların da ortaya çıkmasına sebep oluyor.
Ev İçerisinde Kurutulan Çamaşırlar Sağlığı Tehdit Ediyor
Ev içerisinde kurutulan çamaşırların oluşturduğu rutubet nedeniyle oluşan küf, başta astım ve alerjik hastalıklar olmak üzere birçok sağlık probleminin tetikleyicisi olarak kabul ediliyor. Hem bu olumsuz durumdan kurtulmak, hem de çamaşırları sağlıklı bir şekilde kurutmak için ise çözüm kurutucu kullanmak... Üstün kurutma programları ve hassas sıcaklık kontrolü ile en narin çamaşırların bile mükemmel şekilde kurutulmasını sağlayan LG kurutucular, tüketicilere mükemmel bir seçenek sunuyor.
Akıllı LG Kurutucuları Kendi Kendilerini Programlayabiliyor
ThinQ özelliği ile Wi-Fi üzerinden kontrol edilebilme imkanına sahip LG çamaşır kurutucuları, bu özelliği sayesinde uzaktan çalıştırılabiliyor, durdurulabiliyor ve kurutma işlemi bittiğinde bağlı cep telefonuna uyarı gönderebiliyor. Ayrıca, akıllı senkronizasyon özelliğine sahip olan LG kurutucular, LG çamaşır makinesindeki program bilgisini alarak giysileri en uygun programda kurutmak için programını otomatik olarak kendisi seçiyor.
LG Kurutucular Buhardan Gelen Hijyeni Kullanıyor
LG'nin yeni nesil çamaşır kurutma makineleri, hızlı ve kolay kuruma sağlamanın yanı sıra, buhar teknolojisi ile, giysilerdeki tozları, alerji veya solunum sorunlarına neden olabilecek alerjenleri, tıpkı çamaşır makinesinde olduğu gibi %99,9 oranında azaltıyor.
Düşük sıcaklıklı ısı pompası teknolojisi sayesinde kumaşlardaki çekme oranını azaltan LG çamaşır kurutucuları, kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini sağlarken enerji sarfiyatını minimuma indiriyor. LG kurutucuların kullanıcıların en hoşuna gidecek özelliklerinden biri ise kendi kendisini temizlemesi... Otomatik temizleme kondenserine sahip LG kurutucular, kurutma işlemi sonlandığında kendi kendisini temizliyor, kullanıcıların ekstra hiçbir işlem yapmasına gerek kalmıyor.
LG Kurutucularla ve Çamaşır makineleri birlikte alan kullanıcılar 700TL değerinde hediyelerede ücretsiz kavuşuyor. Özel Çekmeceli bağlantı kiti ve 1 yıllık kurutma mendili hediye kampanyasından yararlanmak için LG Brandshop, Teknosa ve Media Markt mağazalarından alanların www.lgkampanya.com adresinden kayıt yapması yeterli.
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