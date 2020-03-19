LG'den Q60 Kazandıran Yarışma

LG'nin düzenlediği yarışmaya katılarak soruları doğru bilenler arasından bir kişi LG Q60 cep telefonu sahibi olacak.

LG'den Q60 Kazandıran Yarışma

LG Electronics (LG), düzenlediği yarışmalarla kazandırmaya devam ediyor. 2020'nin ilk yarışmasını başlatan LG, 31 Mart'a kadar yarışmaya katılarak sorulara doğru yanıt verenlerden bir kişiye multimedya özellikleri ile öne çıkan LG Q60 hediye ediyor. LG, önümüzdeki dönemde düzenlediği yarışmaları devam ettirerek TV, beyaz eşya, klima, monitor, projektör gibi hediyelerle zenginleştirecek.

LG Q60 hediyeli yarışmaya katılmak isteyenlerin 31 Mart tarihine kadar, www.lgkampanya.com adresine girerek kayıt olmaları, ardından sorulacak sorulara doğru olarak yanıt vermeleri gerekiyor. Tüm sorulara doğru yanıt vererek "Neden LG Q60'a sahip olmak istiyorsun?" sorusuna en uygun ve yaratıcı cevabı veren bir kişi LG Q60 telefonla ödüllendirilecek.

Üstün Multimedya Özelliklerine Sahip LG Q60

LG Q60, üç farklı arka kamerası ve kameraların sunduğu yapay zeka desteği ile özellikle fotoğraf ve video çekmekten, sosyal medyada video paylaşmaktan hoşlanan tüketicilere hitap ediyor. 16MP PDAF kamerası ile yüksek kalitede fotoğraf çeken LG Q60'ın süper geniş açılı kamerası, 120 derecelik görüş alanıyla geniş alanları ve kalabalık grupları tek kareye sığdırıyor. Derinlik Sensörü ise, fotoğraftaki kişi ya da objelerin ön plana çıkmasını sağlıyor.

LG Q60'ın yapay zeka destekli kamerası AI CAM, sekiz farklı nesneyi tanıyarak, ideal çekim ayarlarını otomatik olarak uyguluyor. LG Q60 ayrıca, 6,26'' HD+ FullVision ekranıyla olağanüstü bir ekran kalitesi ve boyutunun yanı sıra, sinematik DTS 3D Surround ses ile, çok boyutlu premium sinema ses kalitesi sunuyor. LG Q60 ayrıca, tek tuşla Google Asistan'a bağlanabilme ve Youtube'da canlı yayına geçebilme özelliği ile de ön plana çıkıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Google İlkbahar mevsimini Doodle yaptı!
BİM 20 Mart 2020 kataloğunda uygun fiyatla HP Notebook sürprizi
MEB duyurdu: Sürücü kursu sınavları ertelendi
19 Mart 2020 A101 kataloğunda neler var? İşte teknolojik ürünler
Günün En çok Okunanları
İşte Nintendo Switch'e Çıkacak Yeni 22 Oyun!
Chrome'a İki Yeni İşlev Daha Geliyor
Bilim dünyasından şaşırtan keşif: Dinozorlar zamanında günler daha kısaydı
LG'den Q60 Kazandıran Yarışma
Hacker'lar, Corona Virüsü Üzerinde Test Yapan Hastaneye Saldırdı

 

 