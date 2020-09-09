LG'nin Sıra Dışı, Çift Ekranlı Telefonu Wing, Yatay Olarak Videoda Göründü

LG'nin yeni telefon kategorisi Explorer Project'in ilk telefonunun Wing olacağı doğrulanmıştı. Yeni sızan bir video ise telefonun ana ekranının, diğer ekran üzerinde nasıl döndüğünü gösterdi.
Videoda ana ekranın diğerinin üzerinde döndüğü görünüyor, ancak bunun tam olarak ne işe yaradığı belli değil. Tahmin yürütmek elbette zor değil; iki ekran iki farklı uygulamayı aynı anda çalıştırmak veya örneğin birinde yazı yazarken diğerinde video izlemek için kullanılabilir. Bu durumda uygulamaların ekranları desteklemesinin gerekip gerekmeyeceği ise bilinmiyor.
Dayanıklılık konusu dahil hala birçok soru işareti taşıyan telefonun 7 serisi Snapdragon işlemciyle gelmesi ve 1.000 doların üzerinde fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.
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