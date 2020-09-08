ABD'de hava sıcaklığı nasıl bir günde 33 derece düştü? İşte sebebi!

ABD'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde hava sıcaklığı 33 derece birden düştü. Peki sıcaklık nasıl bir günde bu kadar düştü? Polar vortex (kutup girdabı) nedir?

ABD'de hava sıcaklığı nasıl bir günde 33 derece düştü? İşte sebebi!

ABD'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde sıcaklıklar kısa sürede 30 - 33 derece arasında düştü. Bir gün öncesinde 30-35 derecelerde olan ve yaz mevsimini yaşayan ABD, birkaç saat içinde aniden kış mevsimine geçti. Sıcaklık 1 ila 3 derecelere düştü. Peki bunun sebebi neydi?

ABD'de Hava Neden Soğudu?

ABD'de yaşanan ani hava değişiminin nedeni Kuzey Kutup Girdabı (Polar vortex). Polar girdap kutupların yakınında düşük basınçlı bir alandır. Bazen bu soğuk hava Kanada sınırından aşağıya sürüklenir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde aniden havanın soğumasına neden olur.

Kar yağışlarının ardından perşembe günü hava tekrar ısınmaya başlayacak.

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Kuzey Kutup Girdabı Nedir?

Kuzey Kutup Girdabı yani polar vortex, girdap kutupların yakınında düşük basınçlı bir alandır. Bu alan kışın yayılır. 

Ulusal Meteoroloji Dairesi'ne göre, Kuzey Kutup Girdabı'nın hareketi tamamen normaldir. Daha önce 2019, 2014, 1989, 1985 ve 1977 yıllarında soğuk patlamalar meydana geldi.

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