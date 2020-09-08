ABD'de hava sıcaklığı nasıl bir günde 33 derece düştü? İşte sebebi!

ABD'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde hava sıcaklığı 33 derece birden düştü. Peki sıcaklık nasıl bir günde bu kadar düştü? Polar vortex (kutup girdabı) nedir?