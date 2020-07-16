LG'den Taşınabilir Bluetooth Hoparlör: LG XBOOMGo PL Serisi!

LG Electronics, XBOOMGo PL Serisi Taşınabilir Bluetooth hoparlör ile MERIDIAN teknolojisi destekli mükemmel ses kalitesini her yere taşıyor. 30W ses çıkış gücüne sahip LG XBOOMGo PL7, güçlü çift etkili bası, yan taraflarındaki çok renkli aydınlatması ve 24 saatlik pil ömrü ile eğlenceyi kullanıcı neredeyse oraya taşıyor.