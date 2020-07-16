LG'den Taşınabilir Bluetooth Hoparlör: LG XBOOMGo PL Serisi!

LG Electronics, XBOOMGo PL Serisi Taşınabilir Bluetooth hoparlör ile MERIDIAN teknolojisi destekli mükemmel ses kalitesini her yere taşıyor. 30W ses çıkış gücüne sahip LG XBOOMGo PL7, güçlü çift etkili bası, yan taraflarındaki çok renkli aydınlatması ve 24 saatlik pil ömrü ile eğlenceyi kullanıcı neredeyse oraya taşıyor.

LG'den Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

LG Electronics (LG), hayatından müziği eksik etmeyen, bulunduğu her alanda kaliteli müzik dinlemek isteyenler için LG XBOOMGo PL serisi taşınabilir Bluetooth hoparlörü sunuyor. Daha dengeli ses deneyimi için yeniden tasarlanan yuvarlak hatlı dizaynı, woofer ışıklandırmaları, şık kauçuk kaplaması ile kulakların yanı sıra gözlere de hitap eden LG XBOOMGo PL2 PL5 ve PL7, elde taşımaya uygun yapısıyla da dikkat çekiyor.

Meridian teknolojisine sahip LG XBOOMGo PL serisi kullanıcılara üstün ses kalitesi sunarak, her müzik çaldığında derin basları, zengin tonları ve net vokalleri dinlemelerini sağlıyor. Sound Boost özelliği ise, tam bir parti atmosferi yaratmak için ses gücünü artırarak ses alanını genişletiyor. Güçlü çift etkili baslarıyla kullanıcıların müziğin temposunu sonuna kadar hissetmesini sağlayan LG XBOOMGo PL serisi, pasif radyatörler sayesinde, kullanıcı nerede olursa olsun, ortamı neşelendirecek güçlü ritmler üretiyor. Woofer'lar titredikçe yanıp sönen halka şeklindeki ışıklar ise, renkli hareketler yaratarak ortamı daha da canlandırıyor.

Su Geçirmeyen Hoparlör

LG XBOOMGo PL Serisi IPX5 sınıfı olması nedeniyle sudan etkilenmiyor. Kullanıcılar Bluetooth hoparlörlerini duşta, plajda, yağmur altında kesintisiz olarak kullanabiliyorlar. Üstelik LG XBOOMGo PL serisinin 24 saat süren pil ömrü, şarj derdi olmadan kullanıcıların dilediği yerde müziğin keyfini çıkarmasına olanak tanıyor.

LG TV'ler İçin Mükemmel Bir Ses Sistemi

LG XBOOMGo PL2 PL5 ve PL7, Bluetooth Surround Ready özelliğiyle TV Sesini daha da etkileyici hale getiriyor. İki LG XBOOM Go PL serisi, bir LG TV'ye bağlandığında kullanıcılar diledikleri içeriği canlı surround ses kalitesi ile izleyebiliyorlar.

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