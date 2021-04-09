LG Telefonların Android Güncelleme Bilmecesi Çözülmeye Başladı

LG'nin artık telefon üretmeyeceğini açıklaması, mevcut modellerin güncellenmesi konusunda soru işaretleri oluşturmuştu. Güney Koreli şirket, bu soru işaretlerini gidermek için, güncelleme konusunda ilk açıklamasını yaptı.