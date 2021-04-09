LG Telefonların Android Güncelleme Bilmecesi Çözülmeye Başladı

LG'nin geçtiğimiz günlerde akıllı telefon piyasasından çıkacağını açıklaması ile birlikte gözler, mevcut modellerin alacağı destek konusunda çevrilmişti. Neyse ki Güney Koreli şirket, güncelleme konusundaki soru işaretlerini gidermeye başladı.
LG, 2019 yılında piyasaya sürülen premium akıllı telefonlar ve 2020'den itibaren satışa sunulan üst seviye telefonların iki adet büyük Android yükseltmesi alacağını duyurdu. Bunun yanında aylık güvenlik güncellemeleri almaya da devam edecekler. Bahsi geçen telefonlar şunlar:
- 2019 yılı modelleri: G serisi, V serisi, VELVET ve Wing cihazları.
- 2020 yılı modelleri: Stylo ve K serisi.
LG'nin bu cihazları desteklemeye devam edeceği haberi, şirketin telefon pazarından çıktığını açıklamasının ardından geliyor. LG, sözleşmeden doğan yükümlülükleri karşılamak için ikinci çeyrekte telefon üretmeye devam edecek. Ancak bundan sonra yeni LG telefon üretilmeyecek. Firma, enerjisini elektrikli araç bileşenleri, bağlı cihazlar, akıllı ev, robotik, yapay zeka ve B2B çözümlerine odaklamayı planladığını söylüyor.
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