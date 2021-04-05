LG, Akıllı Telefon Alanından Çekildiğini Resmi Açıklama ile Doğruladı

Bir süredir ortalıkta gezinen söylenti doğru çıktı; LG akıllı telefon işinden tamamen çıktığını resmi olarak duyurdu. İşte LG'den gelen resmi açıklama ve bundan sonra olabilecekler...