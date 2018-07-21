LG V40 ThinQ'nun Kameraları Belli Oldu

LG V40 ThinQ için 5 kamera iddiası güçleniyor. 5 Ekim'de tanıtılması planlanan telefonda kameralar çok güçlü olacak gibi.

LG V40 ThinQ'nun kameraları belli oldu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

TASARIM BİLGİSAYARLARI

TATİLE GİDECEKLER İÇİN 10 TEKNOLOJİK ÜRÜN

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
43 Muhteşem Doğa Duvar Kağıdı
LG V40 ThinQ Çıkış Tarihi Belli Oldu
Screen Sketch'in Bulanıklık Sorunu Giderildi!
Huawei MediaPad T3 10 geldi. İşte Özellikleri!
Android İddiası Suya Düştü

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir