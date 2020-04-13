MediaTek, İşlemcilerinde Hile mi Yaptı? Ortalık Karışıyor!

Akıllı telefon pazarında yer alan işlemcilere dair manipülasyon haberlerine daha önce de şahit olduk. Zaman zaman üreticiler için ortaya atılan bu tür iddialar, piyasaya yeni çıkan bir akıllı telefonun rakiplerinin ötesinde performans göstermesi açısından değerlendirildiğinde kuşkusuz etik değil. Ancak ne yazık ki bazen bu tür eylemlere başvurulabiliyor. Sonunda da mahkeme koridorlarında dava süreçleri başlatılıyor ve teknoloji devlerine kabarık faturalar kesiliyor. Bu kez ise bu iddiaların karşısında MediaTek var.
AnandTech'in ortaya attığı iddiaya göre, bu kez MediaTek böylesi bir olaya karışmış.
MediaTek Helio P95 işlemci kullanan Oppo Reno 3 Pro ile Dimensity 1000L kullanan Oppo Reno 3 arasında yapılan PCMark Benchmark sonuçlarında beklenmedik bir sonuç ortaya çıkmış.
Normalde daha iyi bir yonga seti olan Dimensity 1000L'nin, Helio P95 karşısında daha iyi bir performans göstermesi beklenirken, bunun tam tersi gerçekleşmiş. Sonuçlara göre Helio P95'li Oppo Reno 3 Pro, Dimensity 1000L kullanan Oppo Reno 3'ten daha iyi bir sonuç alırken, bunun mantıksız olduğu aşikar.
Zira Dimensity 1000L'de çok daha güçlü Cortex-A77 çekirdekler yer alırken Helio P95'te 2 yaşında Cortex-A75 çekirdekler bulunuyor.
Bu konuyu derinleştiren AnandTech, konunun yalnızca Oppo Reno 3 Pro ile sınırlı olmadığını, benzer ince ayarların Realme C3 ve Xiaomi Redmi Note 8 Pro gibi cihazlarda da olduğunu iddia etmiş. İddialara MediaTek'ten ise cevap gecikmemiş.
MediaTek yaptığı açıklamada, endüstri standartlarını takip ettiklerini ve ürettikleri yonga setlerinin bu standartları karşıladığından emin olduklarını açıklarken, topu işlemcileri sağladıkları markalara atmış. Üreticilerin, ürettikleri cihazlar özelinde son sözü söylediklerini ve dolayısı ile nasıl yapılandıracaklarını kendilerinin belirlediğini açıklayan MediaTek, bu açıklama ile kafaları daha fazla karıştırmış gibi görünüyor.
Şimdi bakalım buna karşılık olarak Oppo, Realme ve Xiaomi'den açıklama gelecek mi? Ancak görünüşe göre ilerleyen günlerde bu iş büyüyecek ve mahkemeler tarafından değerlendirilme altına alınacak.
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