MediaTek, İşlemcilerinde Hile mi Yaptı? Ortalık Karışıyor!

MediaTek işlemcilerinde hile yapıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü! MediaTek'in popüler akıllı telefon işlemcisinin Benchmark sonuçlarına direkt etki edecek şekilde manipüle ettiği öne sürülüyor.